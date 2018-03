EANS-News: TRIPLAN AG / Wechsel in der Struktur der Anteilseigner - Umstrukturierung der BEKO Holding AG

Bad Soden a.Ts. (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

, den 10. Januar 2011: Wie die BEKO HOLDING AG

mit der Veröffentlichung Ihrer Einladung zu Hauptversammlung bekannt gegeben hat, sollen die Anteile der TRIPLAN AG mit dem Beschluss der Hauptversammlung der BEKO Holding AG auf die noch zu errichtende CROSS Informatik GmbH mit Sitz in Wels übertragen werden. Als Stichtag der Übertragung wird rückwirkend der 30.09.2010 vorgeschlagen:

"Beschlussfassung über die Abspaltung von … und 4.126.128 (in Worten: vier Millionen einhundertsechsundzwanzigtausend einhundertachtundzwanzig) Stückaktien an der TRIPLAN AG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die dadurch neu errichtete CROSS Informatik GmbH mit dem Sitz in Wels zum Stichtag 30.09.2010..."

Die Cross Informatik GmbH mit Sitz im Wels übernimmt dann 43,04 Prozent der Anteile an der TRIPLAN AG von insgesamt 9.585.903 auf den Inhaber lautende Stückaktien.

Damit wird die Aktionärsstruktur der TRIPLAN AG erweitert und die Einbeziehung in den Konsolidierungskreis der BEKO HOLDING AG entfällt. Größter Aktionär mit 43,04% ist dann die Cross Informatik GmbH, die ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG bleibt mit 28% und die BEKO HOLDING AG mit 10,76%. Der Freefloat liegt somit bei 18,2%.

TRIPLAN AG

Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: TRIPLAN AG Auf der Krautweide 32 D-65812 Bad Soden a.Ts. Telefon: +49(0)6196 6092 0 FAX: +49(0)6196 6092 203 Email: info @ triplan.com WWW: http://www.triplan.com Branche: Anlagenbau ISIN: DE0007499303 Indizes: Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, München, Open Market (Freiverkehr) / Entry Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Arno Hausburg

Tel.: +49 (0)6196 6092 177

E-Mail: arno.hausburg @ triplan.com