Benedikt XVI. taufte 21 Neugeborene

Papst feierte in Sixtinischer Kapelle Gottesdienst zum Fest der Taufe des Herrn - Sorge Benedikts XVI. über wachsenden Werteverlust in der Gesellschaft

Vatikanstadt, 09.01.11 (KAP) Benedikt XVI. hat am Sonntag in der Sixtinischen Kapelle 21 Säuglinge getauft. Während einer Messe zum Fest der Taufe des Herrn spendete er das Sakrament wie im vergangenen Jahr vor der Kulisse von Michelangelos "Jüngstem Gericht" Kindern von Bediensteten des Vatikans. In seiner Predigt zeigte sich Benedikt XVI. besorgt über einen wachsenden Werteverlust in der Gesellschaft und rief zu einer verstärkten Hilfe für Familien in der Glaubensvermittlung auf.

Familien seien heute angesichts eines Rückgangs verbindlicher kultureller Werte und des schnellen Wandels der Gesellschaft in der Weitergabe des Glaubens an die Kinder mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert, sagte der Papst. Überdies sei die Institution der Ehe von vielen Seiten "bedroht". Vor diesem Hintergrund sei eine verstärkte Unterstützung der Familien in der Glaubensvermittlung durch die christlichen Gemeinden notwendig, hob der Papst hervor. Die Familien bezeichnete er als "kleine Hauskirchen".

Zugleich wies Benedikt XVI. auf die Bedeutung der Taufe hin. Dieses Sakrament sei ein "unauslöschliches geistliches Siegel", das für immer die Zugehörigkeit zu Gott und die Mitgliedschaft in der Kirche bezeuge, sagte der Papst vor den Eltern und weiteren Angehörigen der Neugeborenen. Später müsse eine bewußte und freie Entscheidung der Getauften für den Glauben hinzukommen. Dieser müsse eine christliche Erziehung vorangehen.

Unter den 14 Buben und sieben Mädchen, die der Papst taufte, befand sich in diesem Jahr auch ein Zwillingspaar.

