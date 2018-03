Microsoft stellt auf der National Retail Federation Jahrestagung & EXPO neue Lösungen für "verbundene Erfahrungen" im Gastgewerbe und Einzelhandel vor

Wo: National Retail Federation (NRF) Jahrestagung & EXPO Jacob K. Javits Convention Center 655 W. 34th St. New York, NY 10001 Wann: 9. bis 12. Januar 2011 Was: Auf der NRF 2011 werden Microsoft Corp. und seine partnerschaftliche Gemeinschaft der Öffentlichkeit vorstellen, wie sie ihren Kunden helfen, unternehmenskritische Lösungen auf der Windows-Plattform einzusetzen und zu verwalten. Microsoft ist einzigartig in seinem Bemühen, eine Anzahl an Kunden- und Unternehmens- Cloud-Fähigkeiten in Verbindung mit einer vertrauten Technologie und Produktivitätsplattform und einem breitgefächerten Entwickler-Ökosystem zusammenzubringen, um Einzelhandelsunternehmen mit der nötigen IT-Flexibilität und Auswahl für ihre Geschäftsführungen und ihre Wettbewerbsfähigkeit in der heutigen Weltwirtschaft auszustatten.

Der Stand 836 von Microsoft bietet folgendes:

-- Eine Verbindung für Kunden. Microsoft und seine Partner werden Einzelhandelsunternehmen weiterhin dabei helfen, auf dem heutigen weltweiten Wettbewerbsmarkt erfolgreich zu sein, indem sie den Bedarf an stark personalisierten und verbundenen Einkaufserfahrungen decken. Die Vorträge werden darstellen, wie Einzelhändler ihre Kunden auf individuellem, demografischem und örtlichem Niveau engagieren und bedienen können - wichtige Bestandteile, um Kunden in der heutigen vermehrt miteinander verbundenen und mobilen Welt anzuwerben und zu bedienen. -- Eine Verbindung zwischen Geschäften. Microsoft wird der Öffentlichkeit modernste Technologien vorstellen, die Einzelhändler dabei zu unterstützen, moderne Geschäftsarchitekturen zu schaffen, die durch automatisierte Systemadministration eine höhere Effizienz für ihre Angestellten und Ressourcen erzeugt, Verkaufsproduktivität steigert und die Bestandsführung verbessert. -- Eine Verbindung zwischen Betrieben. Einzelhändler können durch Technologien, die für die Unterstützung verbesserter Zusammenarbeit zwischen Geschäften und Hauptgeschäftsstelle entwickelt wurden, die betriebliche Effizienz im Back-Office steigern. Die Veranschaulichungen werden darstellen, wie Einzelhändler einen effizienten Einzelhandelsbetrieb aufbauen können, der durch ein integriertes Back-Office mit Echtzeit- Datenfeeds der Geschäfte, integriertem Einzelhandelsgeschäftsmanagement und Unternehmensressourcenplanung, Multikanal-Fähigkeiten und allgegenwärtigem Geschäftseinblick angetrieben wird. -- Innovation. Durch seine Produkt- und Ingenieursteams, Inkubationslabore, die Kern-Microsoft Research-Organisation und Universitätspartnerschaften ist Microsoft stark daran beteiligt, die modernsten Ideen zu verbreiten, die das Leben der Menschen und der weltweiten Gesellschaft deutlich verändern werden. Ein erweitertes Produktangebot, einschliesslich Kinect für Xbox 360, Spracherkennungsanwendungen für das Windows Phone 7 und Touchscreen-Funktionen sind Beweis für die Führungsposition, die Microsoft im Bereich Natural Computing und Natural User Interface, die dem Marktkunden mit einer verbesserten, natürlichen Interaktion eine umfassendere Erfahrung als nur Maus und Keyboard Beschert, einnimmt.

Meldungen und Höhepunkte für Microsoft und Partner:

-- Microsoft Dynamics wird auf der NRF 2011 stark vertreten sein, um der Öffentlichkeit zu zeigen, wie es mit der Entwicklung des Microsoft Dynamics AX für den Einzelhandel steht, und um die Kundenorientierungslösungen auf der Microsoft Dynamics CRM zu präsentieren. -- Verbindung zwischen Betrieben. Die Vorführungen sollen die wichtigsten Funktionen des Microsoft Dynamics AX für den Einzelhandel vorstellen. Dazu zählen die Lösungen seiner Partner, wie z.B. Aldata Solution. -- Verbindung zwischen Kunden. Microsoft Dynamics CRM ist ein wichtiger Bestandteil der kundenorientierten Lösungen seiner Partner Avanade,HCL Technologies and Retaligent Solutions Inc. -- Windows Embedded wird seine Plattformen und Technologien, die für den Einzelhandel und das Gastgewerbe zugeschnitten sind, zur Schau stellen. Dazu gehören Windows Embedded POSReady (http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/ products/readyproducts/posready/default.mspx), Windows Embedded Handheld (http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/products/ handheld/overview.mspx) und hochmoderne digitale Aussenwerbungsprodukte. -- Retalix Ltd., ein Partner von Microsoft und führender Anbieter von Software und professionellen Dienstleistungen für Einzelhändler und Anbieter auf der ganzen Welt, wird ein neues Geschäftssystem einführen, das die Technologien von Microsoft erweitert und damit für Ausfallsicherung und eine innovative Architekturgestaltung sorgt. -- Microsoft-Partner Lokad wird Salescast, eine von Windows Azure unterstützte Web-Anwendung für Absatzprognosen (http://www.microsoft.com/windowsazure/windowsazure/) für die Einzelhandelsbranche vorstellen. -- Das Consumer Goods Forum, zusammen mit Capgemini, HP und Microsoft, wird einen neuen Bericht mit dem Titel "2020 Future Value Chain: Building Strategies for the New Decade" vorstellen.

Andere Mitteilungen:

Die Geschäftsführer von Microsoft und seine Partner werden an den Tagungen NRF's BIG !deas und den Super Sessions teilnehmen:

-- Dienstag, 11. Januar, 8:30-9:30 Uhr morgens (EST): Super Session: Making the Retail Business Dynamic (Wie das Einzelhandelsgeschäft dynamisch gestaltet werden kann) Redner: Kirill Tatarinov, Corporate Vice President von Microsoft Business Solutions, und Gast Bill Fields, Vorsitzender, China Horizon -- Montag, 10. Januar 11:30 Uhr-Mittag (EST): Translate Customer Understanding Into Differentiated Strategies (Nutzen Sie Kundenverständnis für differenzierte Strategien). Redner: Randy Misener, Direktor für Einzelhandelslösungen bei Avanade -- Montag, 10. Januar, 15-15:30 Uhr (EST): Connecting Your Business to Devices and Customers with Windows Embedded. (Wie Sie Ihr Geschäft durch Windows Embedded mit Geräten und Kunden verbinden können) Redner: Barb Edson, Seniorchefin für Marketing, Windows Embedded, Microsoft -- Montag, 10. Januar, 16:45-17:15 Uhr (EST): Aligning the Agendas of the CMO and CIO (Wie man die Agenda von CMO und CIO miteinander vereinbaren kann) Redner: Tom Kersten, Direktor des Bereichs National Retail bei Microsoft, und Jeong Woo, Einzelhandelsspezialist bei Microsoft -- Dienstag, 11. Januar, 11:30 Uhr bis mittags (EST): Winning in Retail Today and Tomorrow (Wie man im heutigen und zukünftigen Einzelhandel erfolgreich sein kann) Redner: Dilip Popat, Direktor für Global Retail Industry, Microsoft Dynamics, und Michael Griffiths, Global Retail Group Produktdirektor bei Microsoft Dynamics -- Dienstag, 11. Januar, 13:45-14:15 Uhr (EST): Verbundene Kundenorientierung: Kundenbeziehungsmanagement im digitalen Zeitalter Redner: Bill Patterson, Direktor, Produktmanagement, Microsoft Dynamics CRM Online, und Javed Sikander, Global Retail Technology Strategist, Microsoft

Wer:

-- Bill Gonzalez, Generaldirektor, Worldwide Distribution and Services Sector bei Microsoft -- Brendan O'Meara, Geschäftsführer bei Worldwide Retail Industry, Microsoft -- Kirill Tatarinov, Corporate Vice President, Microsoft Business Solutions -- David Gruehn, Direktor für Retail Industry Solutions, U.S. Distribution & Services, Microsoft -- Dilip Popat, Direktor des Bereichs Global Retail Industry, Microsoft Dynamics -- Barb Edson, Seniorchefin Marketing, Windows Embedded, Microsoft -- David Wurster, Senior-Produktmanager, Windows Embedded, Microsoft -- John Doyle, Gruppenproduktmanager, Windows Embedded Systems und Services, Microsoft

Weitergehende Details:

-- Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.microsoft.com/industry/retail/events/nrf.

-- NRF-Mitteilungen über Windows Embedded und seine Partner sind im Windows Embedded News Center erhältlich

(http://www.microsoft.com/presspass/presskits/embedded/).

-- Folgen Sie den aktuellsten NRF-Neuigkeiten, Links und Fotos über @MSFTWEB auf Twitter.

