Rockchip und WebM lancieren RK29xx - Das weltweit erste SOC, das WebM HD Videowiedergabe in Hardware unterstützt

Rockchip Electronics Co., Ltd, ein führender Entwickler von Halbleitern ohne eigene Produktionsstätte, lancierte heute die neue Generation seiner mobilen Internetplattform RK29xx.

Die Rockchip 55-nm RK29xx-Lösung ist ein leistungsstarker, energiesparender Prozessor, der für Anwendungen des mobilen Internets entworfen wurde. Er integriert ein ARM(R) Cortex-A8 CPU und beinhaltet die NEON SIMD Maschine, um die Software-Media-Verarbeitungsfähigkeit zu verbessern. Mit dem weiterentwickelten TSMC Prozessvorgang kann der A8 Kern bis zu 1,2GHz aktivieren. RK29xx bietet auch einen FULL HD Decoder und Encoder-Prozessor, Hardware beschleunigten Adobe(R) Flash(R) Player 10.1, eine ultra-leistungsfähige 3D/2D GPU, Hochgeschwindigkeits-Internet-Surf-Erfahrung und mehr. RK29xx unterstützt nun Gingerbread (Android 2.3).

Das RK29xx ist das weltweit erste System-on-a-chip (SOC-System auf einem Chip), um die 1080P HD Dekodierung vom VP8 Video Codec vollständig in der Hardware zu unterstützen. VP8 ist der Codec, der im offenen WebM Videoformat verwendet wird. Um VP8-Dekodierung in den RK29xx Grafikbeschleunigern aufzubauen, lizensierte Rockchip das IP Design des G-Serie 1 Videodecoders des WebM-Projekts.

"Bei der Kooperation mit WebM hat war Rockchips jahrelanger Erfahrung in den Audio- und Video-Feldern von Vorteil", so Chen Feng, Vizepräsident von Rockchip. "Die erfolgreiche Unterstützung des VP8 markiert den Zeitpunkt, dass Chinas-Halbleiterbranche nun international geworden ist und Rockchip widmet sich der kontinuierlichen Unterstützung."

"Wir freuen uns sehr, das Rockchip unser G-Serie 1 Hardware Design gewählt hat, um RK29xx eine VP8 Unterstützung zu bieten", so Jani Huoponen, Hardware-Produktmanager für das WebM-Projekt. "Die Wiedergabe von HD-Inhalt in Hardware ist sehr wichtig für das WebM-Projekt und wir freuen uns darauf, wenn Geräte eingesetzt werden, die vom RK29xx angetrieben werden."

Über Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd. ist ein in China führendes Halbleiterunternehmen ohne eigene Produktionsstätte sowie ein Anbieter von SOC-Lösungen für das mobile Internet. Gegründet wurde das Unternehmen 2001. Der Schwerpunkt von Rockchip liegt auf der mobilen Internetplattform mit Produkten, die auf die Endgeräte für das mobile Internet abzielen (Smartphone/MID/Internet TV/e-Buch) sowie tragbare Endgeräte für die Multimediaunterhaltung (MP3/PMP). Der Hauptsitz von Rockchip befindet sich in Fuzhou China, mit Büros in Shenzhen, Beijing und Shanghai. http://www.rock-chips.com

Über WebM

Das WebM Projekt entwickelt ein qualitative hochwertiges, offenes Videoformat für das Web, das für Jedermann frei verfügbar ist. Um mehr zu erfahren, gehen Sie auf http://www.webmproject.org.

