AVISO - 13.1., 17h Eröffnung Ausstellung GEO DATA CITY in der Wiener Planungswerkstatt

Ausstellung über Geoinformationssysteme von 14.1.-25.3.2011

Wien (OTS) - Die Pläne der Wiener Stadtentwicklung und

Stadtplanung sind längst nicht mehr Papierrollen, sondern verknüpfen unzählige Daten aus Geländetopografie, Verkehrsnetzen, Sozialraumstudien, Denkmalpflege, Baudichte und vielen anderen Quellen in digitalen Karten. Eine wesentliche Basis dafür sind Geoinformationssysteme, kurz GIS genannt. Was Geoinformationen können, was sie sind, wie sie helfen die Zukunft von Wien zu gestalten und wo man als BürgerIn selbst in die Welt der Geoinformationssysteme einsteigen kann, das zeigt die Ausstellung GEO DATA CITY, die ab 14. Jänner in der Wiener Planungswerkstatt zu sehen ist. Die Ausstellung wird am Donnerstag, 13.1., durch Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou eröffnet. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Ausstellung "GEO DATA CITY - Geoinformation und Stadtentwicklung in Wien"

Eröffnung: Donnerstag, 13. Jänner 2011, 17.00 Uhr mit Vbgmin. Vassilakou

Ausstellungsdauer: 14.01. bis 25.03.2011 (Mo-Fr 9-16 Uhr, Do 9-19 Uhr)

Ort: Wiener Planungswerkstatt.

1010, Friedrich-Schmidt-Platz 9 (U2 Station Rathaus)

Internet:

www.wien.gv.at/stadtentwicklung/dienststellen/ma18/wiener-planungswer kstatt.html (Schluss) gb

