Volta berichtet über neue Bohrergebnisse von seinem Kiaka-Goldprojekt in Burkina Faso

Toronto (ots/PRNewswire) - Volta Resources Inc.

("Volta" oder die "Gesellschaft") berichtet über die Bohrergebnisse im nächsten abgeschlossenen Abschnitt des laufenden Bohrprogramms, bei dem bisher mehr als 250 Bohrlöcher von ungefähr 50.000 Meter Länge im Kerngebiet ihres Kiaka-Goldprojektes in Burkina Faso erschlossen wurden (siehe Pressemitteilung vom 22.09.2010).

Es liegen Ergebnisse von allen 4 Bohrlöchern vor, die sich im Abschnitt 5350N befinden (siehe Abb. 1), und von etwa 25m nordöstlich vom Bereich 5325N, über den bereits früher berichtet wurde (siehe Pressemitteilung vom 15.12.2010). Diese Löcher zielen darauf ab, mit Bohrungen in Abständen von 25m x 50m das Hauptlager zu treffen, das bislang im Kerngebiet vermutet wird, und die Bohrtiefe von der jetzigen Tiefe von 200 Metern um weitere 100 Meter senkrecht nach unten zu verlängern. Die Glanzlichter dieses Abschnitts beinhalten:

KDH153: 202,00m @ 0,87 g/t Gold, einschliesslich von 14,55m bei 1,94 g/t Gold

KDH158: 138,05m @ 1,13 g/t Gold, einschliesslich von 20,00m bei 1,78 g/t Gold UND

KDH158: 33,00m @ 1,07 g/t Gold, einschliesslich von 5,00m bei 1,87 g/t Gold

KDH156: 16,00m @ 1,04 g/t Gold, einschliesslich von 6,70m bei 1,95 g/t Gold

Kevin Bullock, President & CEO von Volta, meinte: "Wir sind nach wie vor von der gewaltigen Grösse des Kiaka-Lagers beeindruckt. Zu Beginn dieser zweiten Bohrkampagne war es unser Ziel, die bisher realisierten Grade und Breiten der aktuellen Füllbohrungen aufrecht zu erhalten und ähnliche Ergebnisse mit unseren neuen, tieferen Bohrlöchern zutage zu bringen. Bisher wurden unsere Erwartungen laufend übertroffen. Wir freuen uns darauf, diese und neu aufkommende Ergebnisse in unsere neue Aktualisierung der geschätzten Bodenschatzmengen einzubringen, die wir im Laufe des zweiten Quartals abzuschliessen hoffen."

Die vier Bohrungen im Abschnitt 5350N, von denen berichtet wurde, haben die Mineralisierung auf eine vertikale Tiefe von mehr als 300 Metern und eine Breite von über 200 Metern bis zur KMZ-Zone, die von der Gesellschaft und von Randgold während früherer Kampagnen in diesem Abschnitt getestet wurde (siehe Pressemitteilung vom 19.01.2010), ausgeweitet.

Die Ergebnisse der Bohrungen sind in Tabelle 1 und Abbildung 2 dargestellt. Analysen der Volta-Proben wurden anhand von Feuerproben an einer 50g-Charge in den Laboratorien von ALS Chemex in Ouagadougou durchgeführt. Zu Voltas Probenahme- und Untersuchungsverfahren gehörten dabei Qualitätssicherungselemente unter Verwendung zertifizierter Standards und Rohlinge.

Tabelle 1: Glanzlichter der Gold-Durchschnitte im Abschnitt 5350N

BHID VON BIS INTERVALL Gold g/t KOMMENTARE/BEMERKUNGEN KDH153 19.80 23.00 3.20 6.71 20.5-21.2m = 18.27g/t Gold AND 93.00 96.00 3.00 5.66 93.0-94.0m = 16.10g/t Gold AND 103.00 138.00 35.00 0.55 INCL 132.10 138.00 5.90 1.26 AND 154.00 195.15 41.15 0.97 INCL 154.00 178.00 24.00 1.34 INCL 190.00 193.00 3.00 1.00 AND 215.00 417.00 202.00 0.87 INCL 215.00 222.85 7.85 1.32 INCL 227.60 240.00 12.40 1.19 INCL 260.00 267.00 7.00 1.02 INCL 274.00 278.00 4.00 1.03 INCL 283.00 310.00 27.00 1.11 INCL 320.00 339.00 19.00 1.22 INCL 343.10 357.65 14.55 1.94 357.0-357.65m = 10.85g/t Gold INCL 405.00 410.00 5.00 1.34 KDH158 0.50 19.00 18.50 1.08 INCL 1.00 10.00 9.00 1.83 AND 31.00 78.00 47.00 0.58 INCL 69.00 78.00 9.00 1.07 AND 122.00 125.00 3.00 1.38 AND 203.70 341.75 138.05 1.13 INCL 217.00 227.70 10.70 1.50 INCL 231.00 268.00 37.00 1.73 INCL 272.00 292.00 20.00 1.78 INCL 296.00 299.75 3.75 1.90 INCL 306.20 309.30 3.10 1.01 AND 358.00 391.00 33.00 1.07 MÜNDETE IN MINERALISIERUNG INCL 358.00 362.00 4.00 1.17 INCL 368.00 381.00 13.00 1.19 INCL 385.00 390.00 5.00 1.87 KDH154 152.00 162.00 10.00 0.63 INCL 159.00 162.00 3.00 1.57 AND 176.10 204.00 27.90 0.44 MÜNDETE IN MINERALISIERUNG KDH156 43.00 68.00 25.00 0.70 AND 116.00 132.00 16.00 0.62 AND 152.00 168.00 16.00 1.04 INCL 158.00 164.70 6.70 1.95

Anmerkungen zu Tabelle 1: XXX

1) Die Abstände entsprechen den Kernlängen. Die tatsächliche Breite ist zur Zeit nicht bekannt.

2) Die Schnittpunkte beruhen auf einem 0,3 g/t Gold-Durchschnitt mit einer maximalen inneren Verdünnung (MID) von 5m für die Mineralisierungshülle mit dem geringeren Mineralisierungsgrad.

3) Um die Kontinuität der hochhaltigen Zone herauszustellen, wurde ein 0,8 g/t Gold-Durchschnitt mit einer maximalen inneren Verdünnung von 2m verwendet. Es wurde kein "Top Cut" eingesetzt.

4) Die in der Tabelle aufgelisteten Schnittpunkte repräsentieren Abschnitte von mindestens 3m über 1g/t Gold bzw. Abschnitte von mindestens 10m über 0,5g/t Gold (herabgesetzt auf 0,44g/t in Bohrloch KDH154, da das Loch in der Mineralisierung angehalten wurde).

5) Die Schnittpunkte stehen nur für Abschnitte, die durch Kernbohrungen erschlossen wurden (siehe Tabelle 2).

6) In den Kernbohrlöchern wurden Proben in Abständen von einem Meter entnommen und mit einer Diamantsäge halbiert. Eine Hälfte des Kernstücks wird jeweils im Kernlager auf dem Gelände aufbewahrt, während die andere Hälfte ins Labor gesandt wurde.

7) Die Proben wurden an ALS Chemex in Ouagadougou zur standardmässigen Vorbereitung gesandt, woraufhin eine Feuerprüfung bei einer 50g-Charge vorgenommen wird.

8) Zertifizierte Standards wurden bei jeder 15. Probe eingesetzt, Feldduplikate (zu den RC-Anteilen) bei etwa jeder 20., und Rohlinge bei etwa jeder 30. Probe. Die Rohlinge, zertifizierten Standards und Duplikatprüfungen bestätigen, dass alle Proben, die zur Zusammenstellung der hier angeführten Schnittpunkte verwendet worden sind, die strengen Qualitätssicherungstests von Volta bestanden haben.

TABELLE 2: Koordinaten und Ausrichtung von Bohrlochkrägen im Abschnitt 5350N

Bohrung Easting Northing Erhebung Tiefe Dip Azimut RC DD ID (m) (m) (Grad) (Grad) (m) (m) KDH153 739243.530 1289517.211 270.98 430.00 -60 135 - 430.00 KDH154 739174.276 1289587.776 274.18 204.00 -55 135 - 204.00 KDH156 739313.133 1289446.455 268.95 202.05 -55 315 - 202.05 KDH158 739456.326 1289305.105 264.37 391.00 -60 315 - 391.00

Gemäss den Richtlinien von "National Instrument 43-101" ist die berechtigte Person für das Kiaka-Goldprojekt Herr Guy Franceschi, Vice President Exploration bei Volta. Herr Franceschi ist Mitglied des Europäischen Geologenverbandes und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Volta ist ein Unternehmen für Mineralerzerkundungen, das sich schwerpunktmässig darauf konzentriert, ein führendes Unternehmen bei der Auffindung, dem Erwerb und der Erkundung von Goldvorkommen in Westafrika zu werden. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit Hochdruck an seinem Vorzeigeprojekt - dem Kiaka-Goldprojekt in Burkina Faso, um dafür eine Erschliessungsentscheidung zu bewirken.

Sicherheitshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

In dieser Pressemitteilung werden "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts präsentiert, die mit inhärenten Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Zu zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zum künftigen Preis von Gold und anderen Mineralien und Metallen, die Schätzung von Mineralreserven und -ressourcen, die Realisierung von Mineralreservenschätzungen, Kapitalaufwendungen, Kosten und Zeitplanung zur Feststellung der Ressourcen, Kapitalaufwendungen, Kosten und Zeitaufwand für die Erschliessung neuer Abbaustätten, der Erfolg von Explorationsaktivitäten, ausreichende Zeitvorgaben, Schwankungen des Devisenkurses, Bedarf an zusätzlichem Kapital, Behördenzulassungen für den Bergbaubetrieb, Umweltrisiken, unvorhergesehene Ausgaben für die Gewinnung, Anspruchsstreitigkeiten oder Forderungen sowie Beschränkungen beim Versicherungsschutz. Im Allgemeinen lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "Schätzungen", "Prognosen", "beabsichtigt", "erwartet" oder "nicht erwartet", "glaubt" oder Abwandlungen dieser Begriffe und Wendungen, oder auch Feststellungen, dass bestimmte Massnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden "können", "könnten", "würden", "möglicherweise erreicht bzw. (Massnahmen) ergriffen werden", "erfolgen" oder "erzielt werden".

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder Errungenschaften von Volta erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dies gilt unter anderem für Risiken im Zusammenhang mit internationalen Geschäften, Risiken im Zusammenhang mit der Integration von Akquisitionen, Risiken im Zusammenhang mit Jointventure-Geschäften, für die tatsächlichen Ergebnisse aktueller Explorationstätigkeiten, die tatsächlichen Ergebnisse aktueller oder künftiger Gewinnungsaktivitäten, Schlussfolgerungen aus Wirtschaftsbewertungen, Änderungen bei den Projektparametern im Rahmen der Weiterentwicklung von Plänen, für künftige Preise von Gold und anderen Mineralien und Metallen, mögliche Abweichungen bei Erzreserven, -graden oder -ertragsraten, Störungen im Zusammenhang mit der Ausrüstung oder mit Verfahren, aufgrund derer die geplanten Vorgehensweisen geändert werden müssen, Unfälle, Arbeitsstreitigkeiten und andere Risiken, von denen die Bergbaubranche betroffen ist, sowie Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschliessungs- oder Bauaktivitäten. Obwohl die Geschäftsführung und der Vorstand von Volta glauben, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Aussagen auf begründeten Annahmen beruhen, und sich bemüht haben, wichtige Faktoren zu ermitteln, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie vorausgesehen, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dafür geben, dass derartige Erklärungen tatsächlich zutreffen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in derartigen Erklärungen vorausgesehen wurden. Dementsprechend sollten die Leser zukunftsgerichteten Aussagen kein übermässiges Vertrauen schenken. Volta Resources ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wurde, ausser wenn dies durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Klicken Sie hier http://files.newswire.ca/407/volta-maps.doc, um Abbildung 1 zu sehen: LANDKARTE MIT KENNZEICHNUNG DER GEGENSTÄNDLICHEN BOHRLÖCHER (Abschnitt 5350N) und Abbildung 2:

ABSCHNITT 5350N

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Website

http://www.voltaresources.com oder wenden Sie sich bitte an:

Kevin Bullock, P.Eng., President & CEO

Tel: +1-647-388-1842

Fax: +1-416-867-2298

E-Mail: kbullock @ voltaresources.com

oder

Andreas Curkovic, Investor Relations +1-416-577-9927

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Kevin Bullock, P.Eng., President & CEO, Tel:

+1-647-388-1842,Fax:+1-416-867-2298, E-Mail:

kbullock @ voltaresources.com oder Andreas Curkovic,Investor Relations,

+1-416-577-9927