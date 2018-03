Kitzbühel: bet-at-home.com Hauptsponsor des ATP-Turniers

Kitzbuehel (OTS) - Jetzt ist es fix: Kitzbühel kehrt schon 2011 in den ATP-Kalender zurück - als "bet-at-home.com Cup". Das traditionsreiche Turnier geht vom 1. bis 7. August über die Bühne und ist mit einem Preisgeld von 450.000 Euro dotiert. Dies wurde heute im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Der internationale Online-Wettanbieter bet-at-home.com wurde dabei als Titel- und Hauptsponsor präsentiert.

Herbert Günther, Präsident des Kitzbüheler Tennisclubs, ist stolz, dass dem 66-jährigen Traditionsturnier mit bet-at-home.com als Hauptsponsor eine neue Zukunft ermöglicht worden ist: "Die Konstellation könnte nicht besser sein - der KTC führt wieder Regie und hat starke internationale Partner an seiner Seite. Mit Octagon greift man auf bestes Know-how und Kontakte in der Tenniswelt zurück und die Partnerschaft mit bet-at-home.com hat den Traum der Rückkehr in die ATP World Tour erst möglich gemacht."

Jochen Dickinger, Geschäftsführer bet-at-home.com dazu: "Durch dieses Titelsponsoring intensivieren wir unser langjähriges Engagement im internationalen Tennis-Zirkus noch weiter. Das Turnier in Kitzbühel weist eine lange Tradition auf und ist auch bei den Stars der Szene sehr beliebt. Vilas, Lendl, Ashe, Kuerten, Safin und Becker sind nur einige der klingenden Namen, die in 'Kitz' bereits aufschlugen. Mit dieser Kooperation werden wir den Bekanntheitsgrad unserer Marke somit weiter signifikant steigern."

"Auch die unzähligen Tennisfans profitieren von dieser Partnerschaft", verspricht Dickinger und ergänzt: "Im Livestream auf www.bet-at-home.com werden wir jedes Match übertragen, und die Fans vor Ort können bei attraktiven Gewinnspielen mitmachen. Darüber hinaus gibt's Wettgutscheine und mobile Wettstände."

Die offizielle Turnier-Homepage ist bereits online und unter www.bet-at-home-cup.com erreichbar.

Die bet-at-home.com AG ist Teil der "Betclic Everest Group", einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten. Über hundertprozentige Tochterunternehmen verfügt die Gesellschaft über eine von Malta und Khanawake ausgestellte Online-Glücksspiel-Lizenz. Mit aktuell knapp zwei Millionen registrierten Kunden aus allen Ländern Europas zählt das an der Frankfurter und Wiener Börse notierte Unternehmen, das auf www.bet-at-home.com Sportwetten, Casinospiele und Poker anbietet und Niederlassungen in Malta, Deutschland und Österreich hat, zu den populärsten Wettanbietern des Kontinents.

