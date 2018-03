Aus dem Weihnachtsbaum am Rathausplatz werden Fledermauskästen gefertigt

Wien (OTS) - Am Freitag, 7. Jänner 2011, ab 9.00 Uhr wird der Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz umgeschnitten. Aus dem Holz der 28 Meter hohen und 74 Jahre alten Fichte, die aus dem oberösterreichischen Mühlviertel stammt, stellen MitarbeiterInnen des Forstamts der Stadt Wien heuer erstmals Fledermauskästen her. Diese sollen den nachtaktiven Tieren Unterschlupf in Wien bieten. Die ersten Modelle werden noch im Frühling im Erholungsgebiet Wienerberg im 10. Bezirk sowie im Randbereich des Wienerwaldes montiert.

Fledermäuse sind streng geschützt

Fledermäuse zählen in Österreich und europaweit zu den am meisten gefährdeten Tierarten. In Österreich leben 26 Fledermausarten, viele davon sind in der "Roten Liste" der gefährdeten Säugetiere Österreichs angeführt. Grund dafür sind die oft fehlenden Lebensräume. Die heimischen Arten verbringen den Tag und den Winterschlaf in Quartieren. Unterschlupf finden die Tiere in Dachböden, Bäumen, Höhlen oder auch in Holzstößen.

Wien - Hauptstadt der Fledermäuse

Wien ist eine der fledermausreichsten Großstädte Europas. Von den 26 in Österreich vorkommenden Fledermausarten leben allein 21 in Wien. Von der "Mopsfledermaus" über das "Große Mausohr" bis hin zum "Kleinen Abendsegler." Für viele dieser Arten gibt es Artenschutzprojekte im Rahmen des Wiener Arten- und Lebensraumschutzprogramms "Netzwerk Natur" der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22. Maßnahmen in Wiener Parks und Grünanlagen wie das Schaffen von naturnahen Lebensräumen, die Erhaltung von Altholz und das Anbringen von Nistkästen helfen mit, den Bestand der Fledermäuse und vieler anderer Tierarten in Wien zu sichern.

Mehr zu Fledermäusen in Wien:

www.umweltschutz.wien.at/naturschutz/biotop/fledermaus.html

