RK-Terminvorschau vom 10. bis 27.1.2011

MITTWOCH, 12. JÄNNER: 18.30 Uhr, Eröffnung der Ausstellung "Krieg auf der Donau" (Bezirksmuseum Leopoldstadt, 2, Karmelitergasse 9) DONNERSTAG, 13. JÄNNER: 18.30 Uhr, Eröffnung der Ausstellung "Apokalyptische Visionen" (Galerie des Bezirksmuseums Meidling, 12, Längenfeldgasse 13-15) SONNTAG, 16. JÄNNER: 22.00 Uhr, ca. (unmittelbar vor den Zugaben), Verleihung des Goldenen Rathausmannes an Gitarrist von Elvis Presley, James Burton durch StRin Sima (Metropol, 17, Hernalser Hauptstraße 55) MONTAG, 17. JÄNNER: 10.30 Uhr, Mediengespräch der Wiener ÖVP DIENSTAG, 18. JÄNNER: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 19. JÄNNER: 11.00 Uhr, Überreichung der Kinder- und Jugendbuchpreise der Stadt Wien für das Jahr 2010 an Gerda Anger-Schmidt/Renate Habinger/Heinz Janisch/Linda Wolfsgruber/Mag. Michael Stavaric/Dorothee Schwab, des Illustrationspreises an Michael Rohrer sowie der Anerkennungsdiplome an Helga Bansch/Heinz Janisch/Mag.a Rachel van Kooij durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) DONNERSTAG, 20. JÄNNER: 19.00 Uhr, Eröffnung der Ausstellung "Die Vermessung Wiens - Lehmanns Adressbücher 1859-1942" durch StR Mailath- Pokorny (Lesesaal der Wienbibliothek im Rathaus, Eingang Lichtenfelsgasse, Stiege 6, 1. Stock) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: Zum 200. Geburtstag von Franz Liszt: "Franz Liszt. Ein Universalist zeigt den Weg in die Zukunft", Vortrag: Univ.-Prof. Dr. Manfred Wagner (Prayner Konservatorium, Ehrbarsaal, 4, Mühlgasse 39) SONNTAG, 23. JÄNNER: 19.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Gustav Manker. Ein Erinnerungsabend" mit Hilde Sochor und Paulus Manker (Volkstheater, Rote Bar, 7, Neustiftgasse 1) MONTAG, 24. JÄNNER: 10.30 Uhr, Mediengespräch der Wiener ÖVP DIENSTAG, 25. JÄNNER: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 26. JÄNNER: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat DONNERSTAG, 27. JÄNNER: 09.00 Uhr, Wiener Landtag

