Mikl-Leitner: 160.000. Familienpass in Niederösterreich überreicht

NÖ Familienpass bietet Ermäßigungen, Vorteile und Freizeit-Tipps für Eltern und Kinder

St. Pölten (OTS/NÖI) - Bereits 160.000 Familien in Niederösterreich sind mittlerweile stolze Inhaber des NÖ Familienpasses, mit dem Familien des Landes von einer Vielzahl an Vergünstigungen und Versicherungsmöglichkeiten im gesamten Bundesland profitieren. So konnten wir kürzlich Familie Prankl mit Baby Anna aus Texing den NÖ Familienpass mit dieser runden Nummer überreichen. So wie alle Inhaber kommt nun auch Familie Prankl in den Genuss von wertvollen Gutscheinaktionen, den Familienpass-Veranstaltungen und dem Gratis-Abonnement des NÖ Familienjournals", freut sich Familienlandesrätin Mag. Johanna Mikl-Leitner.

Mit dem NÖ Familienpass bekommt jede Familie, die den Familienpass hat, außerdem automatisch und kostenlos die ÖBB VORTEILScard Familie und kann damit gemeinsam (mindestens ein Elternteil mit mindestens einem Kind) bis zu 50% billiger in ganz Österreich Bahn fahren. Beim Versicherungsschutz durch die NÖ Versicherung wurden speziell für Familienpass-Inhaber Versicherungspakete bereits ab 8,72 Euro im Jahr geschnürt. "Wichtigster Baustein dabei: Das Spitaltagegeld für Eltern, die ihre Kinder nach einem Unfall oder einer Operation im Krankenhaus nicht alleine lassen wollen. Rund 4.000 Familien pro Jahr nehmen diese Versicherungsleistung in Anspruch", betont Mikl-Leitner.

Passend dazu bietet die Niederösterreichische Versicherung auch ein erweitertes Leistungspaket an, das es so günstig nur für die Inhaber des NÖ Familienpasses gibt: Das "Versicherungspaket plus". 30 Euro statt 22 Euro Spitalsgeld pro Tag - und das nicht nur für die Begleitperson, sondern auch für das Kind. Dieses "Versicherungspaket plus" kann als Teil des NÖ Familienpasses für einen Kostenbeitrag von nur 16,60 Euro in Anspruch genommen werden. Der NÖ Familienpass kann aber auch ohne Versicherungsleistungen beantragt werden!

Weitere Informationen zum NÖ Familienpass erhalten Sie auf der Website des NÖ Familienreferates unter noe.familienpass.at und bei der NÖ Familienhotline unter der Telefonnummer 02742/9005-1-9005 (Montag bis Freitag, von 7 bis 19 Uhr).

