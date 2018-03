www.Motomedia.at/www.Motorradreporter.at das erfolgreiche österreichische Internetformat erreicht jetzt auch Deutschland!

Wien (OTS) - Die Internetplattform www.Motomedia.at ist MotorradfahrerInnen in Österreich längst zum Begriff geworden und erreicht nun auch 2Rad-Interessierte in Deutschland. Mit erfolgreichen Info-Formaten wie www.motorradreporter.at -www.erzbergrodeo.at - www.strombike.at oder auch neu www.verkehrslage.at verzeichnen die Motomedia-Betreiber seit 2005 stetig steigende Zugriffe und eine stark wachsende Fangemeinde.

Mit knappen, informativen Texten und spektakulären Bildern richten sich die unter Motomedia angesiedelten Domains speziell an die Zielgruppe der einspurig motorisierten Teilnehmer im deutschsprachigen Raum.

Berichtet wird topaktuell über nationale und internationale Sportereignisse, Technologie-Trends, urbane Mobilität und verkehrsrelevante Themen wie neue Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse. Stories über Masterminds und schillernde Persönlichkeiten der Zweiradszene runden das Programm ab und unterhalten die Zielgruppe der motorisierten Verkehrsteilnehmer ausreichend und nachhaltig.

Mit mehr als 4.000 redaktionellen Beiträgen und Berichten finden Interessierte ausreichend Informationen über die Entwicklungen und Tendenzen des EU-weiten Motorradmarktes und der Zweiradszene in Österreich und Deutschland. Darüber hinaus werden in der Motomedia-Redaktion unterhaltsame und spektakuläre Videoberichte zusammengestellt und auf den einzelnen Domains veröffentlicht - mit erfreulichem Erfolg, wie die beachtliche Anzahl der Zugriffe eindrucksvoll bezeugt.

Neu auf Motomedia.at sind die Informationspages verkehrslage.at, verkehrsbilder.at und radverkehr.at, die in Kooperation mit öffentlichen Stellen herausragenden Service für Verkehrsteilnehmer in Österreich bieten sollen. Verkehrsrelevante Informationen werden vorab für Wien und Niederösterreich gesammelt und online gestellt, eine österreichweite Ausdehnung der Serviceformate ist bereits in Vorbereitung. Nachfrage und Erfolg der neuen Info-Pages sind vorprogrammiert, schon jetzt ist der Begriff "Verkehrslage" in den Google TOP-10 zu finden.

Einzelne Motomedia-Formate wie motorradreporter.at, strombike.at und erzbergrodeo.at profitieren außerdem durch gegenseitige Verweise und inhaltliche Verlinkungen der Inhalte, woraus ein besonders dichter und nachhaltiger Informationsfluß an die interessierte Zielgruppe gewährleistet wird.

Ziel der Motomedia-Herausgeber ist es, Verkehrsteilnehmer im deutschsprachigen Raum über alle Aspekte der einspurigen Fortbewegung aktuell und umfassend zu informieren. Ein Schwerpunkt wird dabei auf sparsame Verkehrsmittel wie Strombikes und andere emissionsarme, urbane Fortbewegungsmittel gelegt. www.Motomedia.at vermittelt durch seine Inhalte aber natürlich auch den hohen, sportlich wertvollen Fun-Faktor einspuriger motorisierter Fahrzeuge und dessen ernstzunehmende wirtschaftliche Relevanz, die das Beispiel Erzbergrodeo eindrucksvoll belegt.

Fakten und Zahlen hinter www.Motomedia.at

Page www.Motoradreporter.at : Zugriffe 2010 / visits 643.172

Motomedia YouTube Videos: Zugriffe seit 2005 bereits über 10 Millionen visits

www.Motomedia.at Top-10 Sites (nach Zugriffen)

1. www.motorradreporter.at

2. www.erzbergrodeo.at

3. www.reitwagen.at

4. www.motorrad-markt.at

5. www.motorrad-sport.at

6. www.strombike.at

7. www.safebike.at

8. www.verkehrslage.at

9. www.verkehrsbilder.at

10. www.radverkehr.at

Redaktion: Lukas Fernbach reporter @ box.at

Herausgeber: Erzbergrodeo GmbH office @ erzber.at / www.Erzbergrodeo.at

Postadresse: Erzbergrodeo GmbH AT 2202 Enzersfeld, Haupstrasse 13

Rückfragen & Kontakt:

Karl Katoch

Telefon: +43-664-1699999

office @ katoch.at