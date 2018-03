Sprechstunde mit Landesrat Stemer in Ludesch

Möglichkeit zum Gespräch mit LR Stemer

Ludesch (OTS/VLK) - Am Donnerstag, 13. Jänner 2011, wird Landesrat Siegi Stemer von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr im Rathaus in Ludesch eine öffentliche Sprechstunde abhalten. Landesrat Siegi Stemer betreut in der Landesregierung die Ressorts Gesetzgebung, Bildung, Schule, Kindergärten und Sport. Bei der Sprechstunde können dem Landesrat aber auch alle allgemeinen und persönlichen Probleme unterbreitet werden.

