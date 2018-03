Die innovative Nadel von Novo Nordisk - NovoTwist(R) - gewinnt den GOOD DESIGN(TM) Award

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Novo Nordisk

wurde der Preis GOOD DESIGN(TM) 2010 für NovoTwist(R) verliehen, einer innovativen Nadel, die für den Gebrauch mit den Insulinverabreichungsgeräten FlexPen(R) und Victoza(R) (Liraglutide) Pen von Novo Nordisk geschaffen wurde.

Der GOOD DESIGN(TM) Award[1] bewertet Designinnovationen über ordinäre Kriterien hinaus und danach, ob ein Produkt die Gesellschaft und das Leben der Menschen bereichern kann.

"NovoTwist(R) wurde genau für diesen Zweck geschaffen", sagt Svend Elk, Global VP für Geräte, Novo Nordisk. "Konventionelle Nadeln mit Schraubgewinde können für Menschen mit begrenzten manuellen Fähigkeiten schwer anzusetzen sein. Wir freuen uns darüber, dass nun Patienten auf der ganzen Welt von der Einfachheit [2,3] und Nutzerfreundlichkeit [3] von NovoTwist(R) profitieren können."

Die NovoTwist(R)-Nadel hat eine neuartige Bajonettfassung, die ein einfaches Drehen ("Twist") für das Anstecken und Abtrennen von passenden Stiften ermöglicht. Im Gebrauch mit FlexPen(R) bevorzugen drei von vier Patienten die NovoTwist(R)-Nadel anstelle von konventionellen Nadeln[2]. Patienten finden ausserdem, dass NovoTwist(R) einfacher zu benutzen, zeitsparender und anwendungsfreundlicher ist als konventionelle Nadeln.[2,3]

NovoTwist(R) kam in Südafrika, Italien, der Türkei und Thailand auf den Markt.

Über NovoTwist(R)

NovoTwist(R) wird in 5-mm- (32G Tip) und 8-mm- (30G) Fassungen angeboten. Ein hör- und fühlbares "Klick" bestätigt den Aufsatz der Nadel. Die Technologie, die in diesem Nadeldesign verwendet wurde, hat nachweislich den Injektionsschmerz und Blutergüsse reduziert. [4-7]

Anfang 2011 wird NovoTwist(R) auch mit Novo

Nordisks Penfill(R)-Insulinpatronen kompatibel sein, wobei Patienten, die NovoPen(R) 4 und NovoPen Echo(R) nutzen, von dieser einzigartigen Nadel profitieren können. Für weitere Informationen über NovoTwist(R), besuchen Sie bitte folgende Website

Über den GOOD DESIGN(TM) Award

Die GOOD-DESIGN(TM)-Award-Preisträger werden jährlich vom Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design in Zusammenarbeit mit dem European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies auserkoren. Der Preis wurde 1950 zum ersten Mal verliehen und zählt heute als weltweit ältester zu den begehrtesten Preisen für Design und Innovation.

Mehr Informationen zum GOOD DESIGN(TM) Award finden Sie auf folgender Website

http://www.chi-athenaeum.org/gdesign

Mit Hauptsitz in Dänemark ist Novo Nordisk ein weltweit tätiges Unternehmen im Gesundheitswesen und kann auf 87 Jahre Innovation und Branchenführung in der Diabetespflege zurückblicken. Das Unternehmen ist auch führend in der Behandlung von Hämophilie, in der Wachsumtshormontherapie und der Hormonersatztherapie. Für mehr Informationen besuchen Sie novonordisk.co.uk

