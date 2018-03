Renommierte Yoga-Ausstattung für europäische Kunden ab sofort direkt auf www.Manduka.com erhältlich

Los Angeles und Vilvoorde, Belgien (ots/PRNewswire) - Manduka, Lieferant von äusserst leistungsfähiger Yoga-Ausstattung und 1. Wahl unter Yoga-Lehrern weltweit, kündigte im Zuge der Eröffnung seines ersten europäischen Warenhauses am Standort Vilvoorde (Belgien) im Oktober nun die Verfügbarkeit seiner Ausstattung für Yoga-Praktizierende an. Im Zuge von Mandukas Expansion in Europa werden Yoga-Enthusiasten einfach und problemlos Zugang zur Produktfamilie an hochwertigen und umweltfreundlichen Yoga-Produkten des Unternehmens erhalten. Gleichzeitig soll die globale Marke gestärkt und die wachsende Yoga-Bewegung in Europa unterstützt werden.

Mandukas komplette Auswahl an qualitativ hochwertiger Yoga-Ausstattung steht Verbrauchern europaweit ab sofort ebenso zur Verfügung wie Yoga-Studios und spezielle Einzelhandelsniederlassungen. Yoga-Praktizierende in Europa erhalten ab sofort problemlos Zugang zu diesem Angebot und können sich bei ihren täglichen Yoga-Übungen inspirieren lassen. Manduka ist voller Hoffnung, dass die innovative, mit viel Hingabe designte und gewissenhaft gefertigte Ausstattung Käufer dazu anregen wird, von Abfall erzeugenden Produkten Abstand zu nehmen und gleichzeitig eine von Nachhaltigkeit geprägte Gemeinschaft aufzubauen. Bei Manduka entspricht jedes kleinste Detail in jedem einzelnen Produkt einer bewussten Entscheidung. Angefangen bei Yoga-Taschen aus wiederverwerteten Polyesterstoffen und Reissverschlüssen aus wiederverwerteten Plastikflaschen bis zur eKO-Linie von Yoga-Matten aus biologisch abbaubarem Kautschuk, das auf nachhaltige Art und Weise von Kautschukbäumen zusammengetragen wurde und keinerlei giftige Klebstoffe aufweist. Die in Deutschland hergestellten Matten des Typs PRO Series haben minimale Auswirkungen auf die Umwelt, garantieren Jahre erstklassiger Übungen und sind ausserdem die einzigen Matten auf dem Markt mit lebenslanger Garantie. Mandukas Auswahl an Yoga-Props wurde aus Materialien wie nachhaltigem Kork sowie natürlicher, ungebleichter Baumwolle und wiederverwerteten Wollfasern hergestellt.

"Wir sind begeistert, dass unsere Angebote nun auch erstmals Praktizierern auf dem europäischen Markt zur Verfügung stehen", so Manduka-CEO Sky Meltzer. "Ziel unserer Expansion ist es, die globale Manduka-Gemeinschaft zusammenzuführen und neue Fürsprecher aus Europa und anderswo zu entdecken und miteinander in Verbindung zu bringen. Jahrelang hatten unsere Kunden aus dem Ausland nur beschränkt Zugang zu Manduka-Produkten. Jetzt aber stellen wir unsere qualitativ hochwertige, nachhaltige und innovative Yoga-Ausstattung auch dem Rest der Welt zur Verfügung."

Die neuen Niederlassungen werden von Mandukas Geschäftsführer für das europäische Geschäft und Yoga-Branchenkenner Bruno De Muynck geleitet werden und europäischen Yoga-Studios und Studenten günstig Zugang zu Manduka-Produkten bieten - und zwar ganz ohne Hindernisse wie beispielsweise hohe Lieferkosten und Importzölle bei Bestellungen aus der Firmenzentrale in Los Angeles. Manduka kann ab sofort über lokale Einzelhändler wie auch online mit problemloser Euro-Umrechnung bezogen werden. Die beliebte Marke verfolgt das Ziel, sich als Anbieter der innovativsten Yoga-Produkte auf dem gesamten Markt auch unter Millionen von Praktizierenden in Europa einen Namen zu machen.

"Die Yoga-Praxis war unter Europäern schon lange Zeit von Bedeutung, bevor sie in Amerika populär wurde", so Mandukas europäischer Geschäftsführer Bruno De Muynck. "Trotzdem gab es auf dem europäischen Markt kein Unternehmen für Yoga-Austattungen, das erstklassige, umweltbewusste und einzigartige Produkte anbietet. Manduka Präsenz vor Ort wird dazu beitragen, diese Lücke zu füllen, und jungen wie auch älteren europäischen Yogis künftig Zugang zu einer Ausstattung bieten, die ihre Übungen grundsätzlich verändern wird."

Mandukas Ziel, zweckdienliche Konzepte zu schaffen, die das Yoga-Erlebnis von Grund auf verbessern, hat zu einer Produktlinie von Matten, Handtüchern, Taschen, Props, Waschtüchern und Zubehör geführt, die auf dem gesamten Markt ihresgleichen suchen.

Besuchen Sie http://www.manduka.com/Eu für nähere Einzelheiten, folgen Sie uns unter http://www.facebook.com/mandukayoga auf Facebook oder folgen Sie uns auf @MandukaYoga

Informationen zu Manduka

Das 1997 gegründete Unternehmen Manduka beruht auf der simplen Idee, dass eine bessere Yoga-Matte einen riesigen Unterschied ausmachen kann. Manduka strebt danach, die Yoga-Gemeinschaft durch das Angebot qualitativ hochwertiger Matten und Produkte zu unterstützen und zu verbessern und dabei Mitarbeiter, Kunden, Materialien wie auch die Umwelt zu achten. Die technischen und zweckdienlichen Produktdesigns von Manduka wurden von Yoga-Enthusiasten für Yoga-Enthusiasten geschaffen und erfüllen die Erwartungen aller Praktizierenden - und übertreffen diese oftmals sogar. Heute werden Manduka-Produkte, darunter Yoga-Matten, Handtücher, Yoga-Schlaufen, Wasserflaschen und Taschen, in über 35 Ländern aus aller Welt vertrieben. Manduka konzentriert sich nicht nur auf hervorragendes Design, sondern wirbt auch für Qualitätsvorstellungen, Gewissenhaftigkeit und Nachhaltigkeit in allen einzelnen Geschäftsbereichen.

