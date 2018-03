Manchester Dental Education Centre wählt Mediasite für Vortragsaufnahme, Event-Webcasting

Madison, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Das Manchester

Dental Education Centre (MANDEC) hat seine Zielgruppe erweitert, indem es Mediasite von Sonic Foundry, Inc. , einen angesehenen Marktführer im Bereich Rich-Media-Webcasting, Vortragsaufnahmen und Wissensmanagement, zu seinem Angebot zur Unterrichtstechnologie hinzugefügt hat.

"Die Webcasting-Plattform von Mediasite ermöglicht uns die Entdeckung der modernsten Bildungstechnologie", so Dr. Craig Barclay, Bildungsdirektor bei MANDEC. "Wir waren ein traditionelles Bildungszentrum und boten die traditionellen Vorträge an. Die Interessenten kamen, hörten zu und gingen nachhause oder erschienen zu ihren Kursen, lernten und gingen wieder nachhause. Da die Lernenden verschiedene Online-Learning-Tools verwenden, erklärt Mediasite den Personen, die sich ein flexibleres Lernen wünschen, wie man Zugang dazu hat. Dank dieser Lerntechnologie haben sich uns andere Bildungswege eröffnet, bei denen die Personen nicht im Zentrum erscheinen müssen."

Das 1997 eröffnete MANDEC bietet nun mithilfe von Mediasite Aufbaustudiengänge und Weiterbildungen für Zahnärzte, Zahnpfleger und Zahntechniker an. MANDEC befindet sich im obersten Stockwerk einer zahnmedizinischen Bildungseinrichtung in Manchester (England) und strahlt für seine Vertreter ebenfalls klinische Tätigkeiten live aus dem Bildungszentrum aus. Das Zentrum hat vor kurzem damit begonnen, mit Mediasite zu arbeiten, um eine grössere Hörerschaft für Bildungsinhalte, bekannte Referenten und Ereignisse zu erlangen.

"Ich finde es nicht sehr sinnvoll, eine Person Hunderte von Kilometer zurücklegen zu lassen, damit diese ihren Vortrag vor einem kleinen Publikum oder in einem kleinen Teil Grossbritanniens halten kann, wenn doch die Möglichkeit besteht, diesen Vortrag einer viel grösseren Hörerschaft innerhalb des Vereinigten Königreiches oder in ganz Europa zugänglich zu machen", so Dr. Barclay.

Im letzten Frühling organisierte Dr. Barclay ein Treffen in Glasgow (Schottland), wo mehrere hundert Zahnärzte sich zusammenfanden und den Präsentationen von 12 internationalen Referenten zum Thema dentale Implantologie lauschten. Der Hauptreferent erkrankte am Vorabend der Konferenz und konnte seinen Vortrag demzufolge nicht halten. Acht Monate später und zurück in Glasgow erklärte sich Professor Tomas Albrektsson, der für seine Arbeit auf dem Gebiet der oralen Implantologie renommiert ist, dazu bereit, seinen Vortrag zu halten.

"Das Problem war, dass viele Vertreter, die zur Konferenz im Frühling gekommen waren, in verschiedenen Teilen des Vereinigten Königreichs leben und es sehr schwierig gewesen wäre, all diese Personen, die im März angereist waren, für einen einzigen Vortrag im November in Glasgow zu versammeln", erklärte Dr. Barclay.

Er wandte sich an Mediasite, weil er nach einer digitalen und analogen Lösung suchte. Dr. Barclay lud die Vertreter in bereits vorhandene Vortragsräume in London, Manchester und Glasgow ein und übertrug die Vorträge mithilfe von Mediasite sowie über ein sicheres Netzwerk live und projizierte diese in die voneinander entfernt gelegenen Orte.

"Es handelt sich um ein sehr raffiniertes System. Ich finde es toll, dass Personen, die sich an einem anderen Ort befinden, dem Referenten dank Mediasites Frage-Funktion Fragen stellen können. Manche Personen taten nur dies. Professor Albrektsson war beeindruckt von der Tatsache, dass er in Glasgow vortrug und Fragen aus London gestellt bekam", so Dr. Barclay. "Die Mitarbeiter von Sonic Foundry haben uns dabei geholfen, aus dem Event einen vollen Erfolg zu machen."

"Wir freuen uns sehr darüber, dass wir MANDECs Wunsch nach einer Bildungstechnologie erfüllen können und freuen uns auf die kontinuierliche Erweiterung des Rich-Media-Webcastings, das dazu dienen wird, ein weiteres Publikum sowohl im Klassenzimmer, in der beruflichen Entwicklung als auch darüber hinaus anzusprechen", äusserte sich Rimas Buinevicius, Vorsitzender und CEO von Sonic Foundry.

