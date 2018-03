Rockchip lanciert NEUE Plattform für mobiles Internet, RK29xx

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Fuzhou Rockchip

Electronics Co., Ltd, ein führendes Halbleiterunternehmen ohne eigene Produktionsstätte, lancierte heute die neue Generation RK29xx seiner neuen Plattform für das mobile Internet.

RK2918 ist ein leistungsstarker, energiesparender Prozessor, der für Anwendungen für das mobile Internet entwickelt wurde. Das CPU-Subsystem ist eine ARM(R)-Cortex-A8-CPU und mit einer NEON-SIMD-Engine ausgestattet, was die Kapazität zur Verarbeitung von Softwaremedien verbessert. Durch den hochentwickelten TSMC-Prozess schafft der A8-Kern bis zu 1,2GHz.

RK2918 ist die weltweit erste SoC (Software on a Chip), die die Entschlüsselung des Full-HD-Video-Codecs VP8 (1080P) vollständig auf der Hardware unterstützt. Des Weiteren bietet das Produkt einen FULL-HD-Decoder- und -Encoder-Prozessor, den hardwarebeschleunigten Adobe(R) Flash(R) Player 10.1, eine besonders leistungsfähige 3D-/2D-GPU, schnelles Surfen im Internet u.v.m.

RK2918 unterstützt nun Gingerbread (Android 2.3) für Geräte mit mobilem Internet, Smartphones, Internet-TV etc. Einige der wichtigsten Daten des RK29XX:

-- 1,2G-ARM-Cortex-A8-Kern mit Neon und 512KB-L2-Cache -- Leistungsstarke Unterstützung von 2D- und 3D-Prozessoren OPENGL ES 2.0 und OPEN VG, Unterstützung von 60M tri/s max -- 1080P-Video-Decoding für H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc. -- 1080P-Video-Encoding für H.264 -- Unterstützung von DDRIII, DDRII, Mobile-DDR-Speicher -- 24Bit-HW-ECC für MLC NAND, Unterstützung von e-MMC-Boot -- Drei USB-Anschlüsse für Device-, Host-, 3G-Modul -- Zwei SD-Anschlüsse für SD-Karte und WIFI -- Sensorenschnittstelle für Front- und Rückfahrkamera, bis zu 5M -- Standard-TFT/EPD-Controller für verschiedene Felder -- MAX-8-Channel-I2S- und SPDIF-Output für HD-Film -- TS-Anschluss für mobiles und terrestrisches Fernsehen, ATSC-T/MH -- Schnittstellen für Ethernet-Networking -- Unterstützung von VoIP -- Unterstützung von Android 2.3 und zukünftiger Version

Auf der CES werden MID und Internet-TV mit RK29xx bei Rockchip im Mittelpunkt stehen ebenso wie die Internet-TV-Lösung des Unternehmens, die mit neuer Technik und Anwendungen auf der Grundlage von Android OS ausgestattet ist. Vertreten ist Rockchip auf der CES an Stand 21725//Halle Süd, untere Etage.

Informationen über Rockchip

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd. ist ein in China führendes Halbleiterunternehmen ohne eigene Produktionsstätte sowie ein Anbieter von SoC-Lösungen für das mobile Internet. Gegründet wurde das Unternehmen 2001. Schwerpunkt von Rockchip ist die Plattform für das mobile Internet mit Produkten, die auf Geräte für mobiles Internet (Smartphone/MID/Internet-TV/e- Buch) sowie auf tragbare Endgeräte für Multimediaunterhaltung (MP3/PMP) ausgerichtet sind. Der Hauptsitz von Rockchip befindet sich im chinesischen Fuzhou, weitere Niederlassungen unterhält das Unternehmen in Shenzhen, Peking und Schanghai. http://www.rock-chips.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Yanyan Xing

Tel.: +86-755-8669-0899

E-Mail: xyy @ rock-chips.com

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Yanyan Xing: +86-755-8669-0899 oder xyy @ rock-chips.com