alltours senkt die Preise bis zu 7 % für 500.000 Urlaubsreisen / Sommerurlaub ab sofort günstiger als im Vorjahr

Duisburg (ots) -

Der Reiseveranstalter alltours senkt die Katalogpreise für 500.000 Reisen aus seinem Sommerprogramm 2011. Die Preise fallen dabei um bis zu 7 Prozent. Preisreduzierungen gibt es in allen Urlaubsdestinationen von alltours. Außerdem verlängert alltours die Frist für Frühbucher. Kunden können jetzt noch länger Frühbucherrabatte von bis zu 45% bekommen. Urlauber dürfen sich freuen, denn damit wird der alltours Urlaub 2011 oft noch günstiger als 2010. "Mit der Preissenkung machen wir nochmals deutlich, der Veranstalter mit dem besten Preis-Leistungsangebot zu sein. Preisaggressivität und Familienfreundlichkeit waren immer das Markenzeichen von alltours", so Geschäftsführer Willi Verhuven. Durch die Entscheidung, 500.000 Reisen im Sommer günstiger anzubieten, gehen die Preise bei alltours im Durchschnitt wieder auf Vorjahresniveau zurück. In vielen Fällen liegen sie sogar noch darunter. In der Türkei werden in den Ferienmonaten die Preise für 86.000 Reisen reduziert. Abschläge gibt es bei den ohnehin schon niedrigen Kinderfestpreisen vor allem in den Ferienmonaten. Hinzu kommen Preisabschläge für Reisen nach Bulgarien, Tunesien, Ägypten und Griechenland. Am meisten dürfen sich Urlauber freuen, die auf den Kanaren Kraft tanken wollen. Hier sind die Preissenkungen im Durchschnitt am höchsten. Auf den Balearen und für Südostasien hatte alltours bereits bei Katalogvorstellung eine Preissenkung von jeweils zwei Prozent bekannt gegeben, und hatte damit als einer der wenigen Veranstalter günstigere Urlaubsreisen als im Vorjahr angeboten. "Durch eine straffere Kalkulation und Nachverhandlungen ist es uns gelungen, die Kosten für die Fluggaststeuer und andere Preiserhöhungen zu kompensieren. Die dabei erzielten Preisreduzierungen geben wir jetzt an unsere Kunden weiter. Damit hat sich alltours gegenüber dem Wettbewerb erneut einen deutlichen Vorteil verschafft", sagte Verhuven.

