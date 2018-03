Lotto: Wiener spielte den 6,1 Mio. Euro schweren Tipp Montag Früh

Joker: Zwei Gewinner zu je rund 149.000,- Euro

Wien (OTS) - "Sicher ist sicher" dachte sich wohl jener Wiener Spielteilnehmer, der gestern Abend zum sechsfachen Millionär wurde, und marschierte gleich Montag Früh nach Bekanntwerden des Dreifachjackpots in die Annahmestelle, um diese große Chance nicht zu verpassen.

Kurz vor 10 Uhr spielte er dann jene Quittung, mit der er zwei Tage später exakt 6.114.970,40 Euro gewinnen sollte. Es war ein Quicktipp mit zwölf Tipps, und dem Computer gelang im siebenten Versuch die gewinnbringende Kombination 8, 18, 25, 30, 43 und 45.

Der erste Sechser des Jahres wurde also in der Bundeshauptstadt erzielt, und es handelt sich um einen Top Ten Gewinn, denn es ist der achthöchste Sechser in der Geschichte von Lotto "6 aus 45".

Acht Spielteilnehmer tippten am vergangenen Mittwoch einen Fünfer mit der Zusatzzahl 1 und erhalten dafür jeweils rund 38.000,- Euro.

JOKER

Beim Joker waren zwei Spielteilnehmer erfolgreich. Ein Steirer und ein Niederösterreicher bekommen für ihr "Ja" zur richtigen Jokerzahl jeweils rund 149.000,- Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5. Jänner 2011:

1 Sechser zu EUR 6.114.970,40 8 Fünfer+ZZ zu je EUR 37.721,70 239 Fünfer zu je EUR 1.377,40 702 Vierer+ZZ zu je EUR 164,10 12.349 Vierer zu je EUR 43,90 17.319 Dreier+ZZ zu je EUR 15,20 199.979 Dreier zu je EUR 4,80 624.582 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 8 18 25 30 43 45 Zusatzzahl: 1

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5. Jänner 2011:

2 Joker zu je EUR 148.946,00 11 mal EUR 7.700,00 168 mal EUR 770,00 1.651 mal EUR 77,00 15.952 mal EUR 7,00 168.677 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 2 6 6 3 0 8

