Inside The Experience - AdderLink Infinity

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Adder

(http://www.adder.com), der Spezialist für Verbindungslösungen, stellt einem Publikum von IT- und A/V-Experten eine gründliche Schulung bereit. Das Schulungserlebnis Adder I.T.E. ("Inside The Experience") wurde entworfen, um Vertreibern und Integratoren das Wissen zur Spezifizierung und Integration von AdderLink-Infinity-Systemen in die wirkliche Welt zu geben. Dieses erste Event wurde im Imperial War Museum in Duxford abgehalten und wird 2011 in der ganzen Welt fortgesetzt.

Das intensive Trainingsprogramm wurde erstellt, um eine ausgewählte Gruppe von Industrieexperten mit den Instrumenten und dem Wissen auszustatten, das sie benötigen, um die Produktpalette in potenziell komplexen Installationen zu spezifizieren. Der Kursinhalt deckte intensives IP-Netzwerktraining ab sowie Informationen darüber, wie sich AdderLink Infinity ein Netzwerk zunutze macht. Adders Produktmanager John Halksworth stellte fest: "Die Installation und Integration des Produktes sind dank der Selbsterkennung der Geräte relativ einfach, doch das zusätzliche Wissen, das die Teilnehmer im Kurs erhalten haben, wird ihnen dabei helfen, sich als Schlüsselfiguren bei neuen Projekten zu behaupten."

Der Grund für die breite und vielfältige Annahme von AdderLink Infinity liegt in dessen Flexibilität. Je nachdem, wie Sie Ihr IP-Netzwerk konfigurieren, kann AdderLink Infinity als Standverbindung, KVM-Switch oder als Matrix verwendet werden. Moderne Netzwerkswitches ermöglichen es, eine 48x48-Matrix mit DVI, USB, RS232 und Audio an allen Ports zum Laufen zu bringen. Des Weiteren bietet AdderLink Infinity als ein IP-basierter Matrixswitch beinahe unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeiten.

Vertriebsdirektor Simon Clew meinte dazu: "Infinitys erstes Verkaufsjahr war recht erstaunlich. Wir haben beobachtet, dass die Technologie von Industriezweigen angenommen wurde, die auf höchste Qualität bei Anwendungen, die absolute Flexibilität erfordern, achten. Wir haben diese Technologie bei einigen wirklich grossen Projekten umsetzen können, und bei A.I.M. haben wir eine benutzerfreundliche Technologie anbieten können, die dies von der Verwaltungs- bis zur Endnutzerebene der Mediennetzwerke steuern kann. Ich könnte wirklich nicht erfreuter sein."

Mehr Informationen über AdderLink Infinity finden Sie unter http://www.adder.com. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Geschäftsstelle von Adder Technology, um zu erfahren, wann die nächste I.T.E.-Infinity-Schulung stattfindet.

Über Adder

Adder ist führend in der Entwicklung von Verbindungslösungen. Adders Mediennetzwerke, Extender und Keyboards, Mäuse und Videoswitchlösungen ermöglichen die Kontrolle und Distribution von IT-Systemen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 60 Ländern über ein Netzwerk von Vertreibern, Wiederverkäufern und Erstausrüstern. Adder hat Büros in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Schweden, Shanghai, Singapur und den Niederlanden. Besuchen Sie die Website http://www.adder.com.

PR-Kontakte: USA, Heather Santos, Adder Corporation, US.PR @ adder.com, Telefon: +1-888-932-3337; EMEA-Region, Jamie Shepperd, Adder Technology, EMEA.PR @ adder.com, Telefon:

+44-(0)1954-780044; Asien-Pazifik-Raum, CH Leong, Adder Asia, APAC.PR @ adder.com, Telefon: +65-6288-5767

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: PR-Kontakte: USA, Heather Santos, Adder

Corporation,US.PR @ adder.com,Telefon: +1-888-932-3337; EMEA-Region,

Jamie Shepperd, Adder Technology,EMEA.PR @ adder.com, Telefon:

+44-(0)1954-780044; Asien-Pazifik-Raum, CHLeong,Adder Asia,

APAC.PR @ adder.com, Telefon: +65-6288-5767