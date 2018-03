EANS-Stimmrechte: Hypoport AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Deutsche Bank AG Sitz: Frankfurt am Main Staat: Deutschland

Die Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß §§ 21 Abs. 1, 24 WpHG mitgeteilt, dass ihr Tochterunternehmen DB Finanz-Holding GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland am 01.01.2011 die Schwellen von 3% und 5% der Stimmrechte an der Hypoport AG, Berlin, Deutschland, überschritten hat und zu diesem Tag 9,685% (600.000 Stimmrechte) hält. Sämtliche Stimmrechte sind der DB Finanz-Holding GmbH dabei über ihre unmittelbare Tochtergesellschaft Deutsche Postbank AG, Bonn, Deutschland, gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

