110. ZuckerBäckerball - 3000 Torten warten auf Sie

Bäcker und Zuckerbäcker laden erstmals in die Wiener Hofburg zum Ball

Wien (OTS) - Am 14.1.2011 findet der 110. ZuckerBäckerball zum ersten Mal in der ehemaligen kaiserlichen Residenz statt. In der Ballnacht dreht sich alles um Torten und süßes Backwerk. 3000 Torten und die Prominenten-Torte ziehen die Blicke der Ballbesucher auf sich. Passend zur Jubiläumsausgabe steht der Zuckerbäcker Award diesmal unter dem Motto "110 Jahre ZuckerBäckerball".

Auch Männer und Sportler begeistern sich für das süße Backwerk. So wird sich Michael Konsel über eine spezielle Schokoladentorte, gebacken von der Kurkonditorei OBERLAA, freuen dürfen.

In der Schaubackstube werden Kipferl gefertigt und verkostet, Torten dekoriert, Lebkuchenherzen verziert sowie Marzipanfiguren und Zuckerblumen hergestellt. Insgesamt drei Mal wird es bunte Luftballone regnen, in denen sich Tortengutscheine befinden. Der Nachhause-Weg der Ballbesucher wird mit Torten versüßt und einem Frühstücksackerl ausgestattet.

Die Mitternachtsquadrille wird von Dancing Stars-Juror Hannes Nedbal angeleitet. Für musikalische Highlights sorgen das Ballorchester Helmut Steubl, die Vienna Skyline Bigband und Betty Blue sowie eine Karibik-Lounge und ein DJ.

Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr.

Infos und Tickets: www.wienerkonditoren.at, 01 405 53 96 - 0

Die Karten kosten 75 Euro im Vorverkauf und 80 Euro an der Abendkassa. Sie sind in der Innung der Lebensmittelgewerbe, Florianigasse 13, 1080 Wien von Mo - Fr zwischen 9 Uhr und 16 Uhr erhältlich. Ermäßigte Karten für Jugendliche kosten 40 Euro.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Anne Kinigadner-Walch, SKYunlimited, 01 522 59 39 17, 0699 12345 117, Anne.Kinigadner-Walch @ skyunlimited.at