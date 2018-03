Bundespräsident Fischer gratuliert Alfred Brendel zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat dem Pianisten Alfred Brendel zum 80. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihm für die vielen unvergesslichen Stunden mit herrlicher Musik dankt. "Nicht zuletzt darf ich gerade als Bundespräsident würdigen, wie sehr Sie als einer der bedeutendsten Schubert-Interpreten unserer Zeit als kultureller Botschafter unseres Landes fungierten und mit Ihren zahlreichen Tourneen das künstlerische und kulturelle Leben Österreichs in die ganze Welt hinausgetragen haben", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.hofburg.at