10.1.: Vernetzungstreffen zum Volksbegehren Bildungsinitiative

Ort: Museumsquartier/Ovalhalle, Museumsplatz 1, 1070 Wien Datum: 10.1.2011, Zeit: 14:00 - ca. 14:30 ab ca. 18:30

Wien (OTS) - Am 10.Jänner findet das erste Vernetzungstreffen zum Volksbegehren Bildungsinitiative statt. Dieses Treffen in Wien soll dazu dienen, all jene Personen und Organisationen zusammenzubringen, die in den letzten Wochen ihr Interesse an einer Mitarbeit am Volksbegehren bekundet haben.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, diesem Vernetzungstreffen zu Beginn bis ca. 14:30 (bis einschließlich Rede von Hannes Androsch), und zur Schlusssequenz, ab ca. 18:30, beizuwohnen.

Das Vernetzungstreffen ist eine Arbeitstagung, d.h. die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutieren, beraten und arbeiten in Klausur und wollen dies aus verständlichen Gründen ohne mediale Beobachtung tun. Die Zusammenfassung und Information über die weiteren Schritte wird wiederum im Plenum erfolgen. Dazu sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter wieder herzlich eingeladen.

Verkehrsanbindung:

U-Bahn: Linie U2 / Station Museumsquartier und Station Volkstheater; Linie U3 / Station Volkstheater

Bus: Linie 48A / Station Volkstheater, City-Bus 2A / Station

Museumsquartier

Straßenbahn: Linie 49 / Station Volkstheater

Auto: Parkgarage im MQ

Ziel der Veranstaltung ist es,

über Ziele und Rahmenbedingungen des Volksbegehrens zu informieren,

die bisherigen inhaltlichen Überlegungen zum Volksbegehren zu präsentieren,

die Positionen, Anliegen und Prioritäten der anwesenden Personen und Organisationen kennenzulernen und die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede sichtbar zu machen,

mögliche Beiträge und Aktivitäten der anwesenden Personen und Organisationen zu sammeln und

insgesamt eine gute Ausgangsbasis für die Entwicklung einer möglichst breiten inhaltlichen und organisatorischen Plattform und eine gute Grundlage für die weitere Vorbereitung des Volksbegehrens zu schaffen.

Ziel der Veranstaltung ist es NICHT, sich abschließend auf gemeinsame Positionen zu einigen oder den Text des Volksbegehrens zu formulieren.

Programm

Ab 13:30 Einlass

14:00 Begrüßung und Informationen zum Ablauf der Veranstaltung Dr. Hannes Androsch: Überlegungen und Motive zur Einleitung des Volksbegehrens

14:30 Beginn der Beratungen

Diskussion der Ziele und der Möglichkeiten des Volksbegehrens

Präsentation der ersten inhaltlichen Überlegungen Austausch über mögliche Inhalte und Forderungen Sammlung von Ideen, Beiträgen, Aktivitäten

Erarbeitung von inhaltlichen Prioritäten

Ca. 18:30 Zusammenfassung und Informationen über die nächsten Schritte

ca. 19:00 Gemütlicher Ausklang

Zu Ihrer Information

Bis dato (5.1.2011) sind folgende Zusagen eingelangt:

Akademie der Wissenschaften

Arbeiterkammer

BEV Bundeselternverband AHS / BHS

Bildung Grenzenlos

BildungsarchitektInnen Netzwerk

BSV Bundesschülervertretung Österreichs

Bundesjugendvertretung

Caritas

COOL Cooperative Offenes Lernen

Educare

Elternverband der Österreichischen Waldorfschulen Fachhochschul-Konferenz

FEEI Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie HochschülerInnenschaft an der TU Graz

HVKEV Hauptverband Katholischer Elternverbände Österreichs IG_ErwachsenenbildnerINNEN

Industriellenvereinigung

Junge Industrie

Junge Wirtschaft

Kinderfreunde

Köck Privatstiftung "Initiative Neues Lernen"

KÖF Katholischer Familienverband

kreativinnovativ2010

Lebenshilfe Österreich

Liga für Kinder- und Jugendgesundheit

MC Managementclub

Netzwerk Bildungsarchitektinnen

Netzwerk Kinderrechte Österreich

OEVZ Österreichisches Volksgruppenzentrum

ÖAW Österreichische Akademie der Wissenschaften

Österreichische Gewerkschaftsjugend

Österreichische Universitätenkonferenz

Österreichischer Dachverband der Berufsgruppen der Kindergarten- und HortpädagogInnen

Österreichischer Familienbund

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Österreichischer Verband der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen - Dachverband

Plattform SchulUMbau

Projektteam "Zukunft der Bildung - Schule 2020" der Industriellenvereinigung

Samariterbund

SOS Mitmensch

Stadtschulrat Wien

UBG Unabhängige Bildungsgewerkschaft

VEBÖ Verband der Erwachsenenbildungsträger Österreichs

VÖBAT Vereinigung österr. Berufsorientierungs- und Arbeitswelt-TrainerInnen

Wirtschaftskammer Österreich

"Zukunft der Bildung - Schule 2020" Projektteam

Dr. Hannes Androsch, Industrieller

Lore Bauer, Volksschuldirektorin

Barbara Blaha, ehem. ÖH-Vorsitzende

Franz W.Biber, Danube International Schools Vienna

DI Mag. Dr. MR Christian Dorninger

Mag. Julia Druckenthaner, Lothar Lockl Strategie GmbH

Dr. Karlpeter Elis, Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Bildungs- und Erziehungswissenschaft

Dr. Gerhard Friedrich, Geschäftsführer act Management Consulting GmbH Niki Glattauer, Buchautor, Kolumnist, Lehrer

SC Prof. Dr. Gerhard H. Gürtlich, Verkehrsministerium

Prof. DDr. Günter Haider, BIFIE-Chef

Georg Koenne, Grüne-Bildungsreferent

Mag. Dr. Paul Kral, Pägagog/innenbildner und Wissensmanager

Prof. Herbert Krejci, ehem. IV-Generalsekretär

Univ.-Prof. Dr. Konrad Liessmann, Vizedekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft an der Universität Wien

Mag. Lothar Lockl, Lothar Lockl Strategie GmbH

Mag. Marko Lüftenegger, Uni Wien / Institut für. Wirtschaftspsychologie, Bildungspsychologie und Evaluation

Beppo Mauhart, Austria Tabak-Generaldirektor a.D.

Priv.Doz. Dr. Thomas Nau

Monika Pinterits, Kinder- und Jugendanwältin

Hubert Priel, Landesschulinspektor hip.

Dr. Peter Reichen Wallner, Autor

Univ. Prof. Alfred Schabmann, Uni Wien / Institut für. Wirtschaftspsychologie, Bildungspsychologie und Evaluation

Univ. Prof. Dr. Bernd Schilcher Univ.-Prof. Mag. Dr. Ilse Schrittesser

Mag. Dr. Alois Schittengruber, Jurist

Dr. Kurt Scholz, Stadtschulratpräsident Wien a.D.

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ilse Schrittesser, Uni Innsbruck

Prof. Ernst Smole, Geschäftsführer des "Int. Forums für Kunst, Bildung & Wissenschaft

Dr. Anton Schmid, Wiener Kinder- und Jugendanwalt

Prof: Dr. Rudolf Taschner, Mathematiker, TU Wien, Gründer von math.space

Dr. Ingrid Vogl, Kommunikationsberaterin

Dr. Harald Walser, Grüne-Bildungssprecher

Dr. Gundi Wentner, Unternehmensberaterin

Hofrat Dr. Josef Zollneritsch, Leiter des Arbeitskreises "Schule" der Katholischen Aktion Stmk.

