Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 7.1.: "Ist Wohnen leistbar?"

Wien (OTS) - In der 400. Ausgabe von "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" geht Ernst Weinisch den Ursachen für die gestiegenen Wohn-Kosten auf den Grund - zu hören am Freitag, den 7. Jänner um 9.44 Uhr in Ö1.

Ob Miete oder Eigentum - Wohnraum ist teuer, vor allem in zentraler Stadtlage. Gerade in den vergangenen drei Jahren sind die Preise zum Teil kräftig gestiegen. Der großen Nachfrage steht ein vergleichsweise geringes Angebot gegenüber.

In der 400. Ausgabe des Ö1-Wirtschaftsmagazins "Saldo" geht Ernst Weinisch den Ursachen für die gestiegenen Kosten auf den Grund und sucht Antworten auf die Frage, ob und wie lange Wohnen noch leistbar ist. Weinisch beleuchtet die Folgen der Wirtschaftskrise für den Wohnungsmarkt, verfolgt den Kapitalfluss von Aktien hin zu Immobilien und hat sich näher angesehen, wie es einerseits um den freien Wohnungsmarkt und andererseits um Gemeinde- sowie Genossenschaftswohnungen bestellt ist.

