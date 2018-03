Bures: 15 Millionen Euro für Ideen für Städte ohne CO2-Emissionen

Einzigartige Förderungsaktion für grenzüberschreitende Modelle

Wien (OTS/BMVIT) - Bei den Themen nachhaltige Gebäude,

intelligente Energiesysteme und Infrastrukturen und netzintegrierte Nutzung erneuerbarer Energien sind österreichische Lösungen bereits heute Weltspitze. Nicht zuletzt wegen der intensiven Förderpolitik des bmvit für Innovationen in diesem Bereich. "Jetzt gehen wir den nächsten logischen Schritt. Das Förderprogramm "Smart Energy Demo -FIT for SET" des Klima- und Energiefonds ist in Europa einzigartig. Mit ihm wird die Umsetzung europaweit sichtbarer und international anschlussfähiger Demonstrationsvorhaben im Themenbereich Smart Energy in Österreich initiiert und unterstützt", so Innovationsministerin Doris Bures.

In der ersten Ausschreibung, die bis 31.03.2011 läuft, wird die Bildung von Konsortien - durchaus auch mit transnationaler Vernetzung - und deren Visions- und Konzeptentwicklung gefördert. In der zweiten Ausschreibungsstufe ab Sommer 2011 folgt dann die Umsetzung derartiger Konzepte im Rahmen von Pilot- und Demonstrationsprojekten.

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten, 2050 werden es aktuellen Prognosen zufolge 70 Prozent sein. Die zunehmende Urbanisierung wirft auch in Österreich Probleme und Chancen auf, ein zentrales Thema wird eine ökologisch sinnvolle und sichere Energieversorgung sein. Neue, innovative Technologien spielen dabei eine zentrale Rolle. Dafür müssen bereits heute die Lösungen für morgen entwickelt werden. Das leistet die Förderung "Smart Energy Demo - FIT for SET", das 15 Millionen Euro an Förderungen vergeben wird.

"Unsere Vision baut auf den Stärkefeldern Österreichs auf und zielt auf die erstmalige Umsetzung einer "Smart City" oder einer "Smart urban Region" in Österreich. Diese wird durch den Einsatz intelligenter grüner Technologien klimagerecht zukunftsfähig", so Bures. "Der europäische strategische Energie-Technologie-Plan bietet für österreichische Forschungsteams große Chancen, international bei Smart Grids und Smart Cities zu reüssieren. 70 Milliarden Euro, so die Einschätzung der Europäischen Kommission, werden in den nächsten zehn Jahren an Forschungsinvestitionen fließen müssen. Unser Ziel ist es, dass Österreich hier ein großes Stück vom Kuchen erhält. Deshalb hat es sich mein Ressort gemeinsam mit dem Klima- und Energiefonds zur Aufgabe gemacht, nationale Aktivitäten zu bündeln und zu unterstützen."

Das Programm "Smart Energy Demo - FIT for SET" richtet sich an eine breite Zielgruppe, wobei zu einer möglichst umfassenden Integration der verschiedenen Stakeholder in einem Konsortium aufgerufen wird. Alle Informationen gibt es unter www.smartcities.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Susanna Enk, Pressesprecherin

Tel.: +43 (0) 1 711 6265-8121

susanna.enk @ bmvit.gv.at