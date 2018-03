Neuer Verkaufs- & Marketingchef für s Versicherung

Hannes Gürtl übernimmt Vertriebsverantwortung per 1.1.2011

Wien (OTS) - Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group -Hannes Gürtl (43) ist seit 18 Jahren in unterschiedlichen Funktionen für die Sparkassen Versicherung, dem führenden Lebensversicherer in Österreich, tätig. Zuletzt war Gürtl mit großem Erfolg als Gebietsbetreuer für die Steiermark im Einsatz. Sein Hauptaugenmerk war dabei auf den Bereich der betrieblichen Altersvorsorge gerichtet.

Bereits zu Beginn des Jahres 2009 ereilte Gürtl der Ruf in die Zentrale nach Wien. Als Vertriebskoordinator eignete er sich im letzten Jahr das nötige Rüstzeug an, und verantwortet seit Jahresbeginn 2011 als neuer Vertriebschef Österreich acht Landesdirektionen und ein jährliches Prämienvolumen von rund 900 Mio. Euro. Im Zuge der Ernennung zum Vertriebsleiter wurde Gürtl die Prokura verliehen.

"Die s Versicherung ist seit Jahren der erfolgreichste Bankenversicherer in Österreich. Hier sehe ich auch in Zukunft meine vordringlichsten Aufgaben", so Gürtl, und weiter: "Der Ausbau der Kooperation und eine effiziente Kommunikation hin zu unseren Vertriebspartnern von Erste Bank und Sparkassen-gruppe haben für mich dem zufolge oberste Priorität".

Hannes Gürtl ist verheiratet und Vater von zwei Kindern im Alter von 15 und 19 Jahren.

