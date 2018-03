Lkw-Kettenpflicht auf drei Straßen in Niederösterreich

- 18 Grad Celsius in Gutenstein

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Mittwoch, 5. Jänner, sind die Fahrbahnen der Salzstrecken der Bundes- und Landesstraßen in Niederösterreich überwiegend salznass bis trocken. Bei den Splittstrecken herrschen im Waldviertel, Mostviertel und in höheren Lagen des Industrieviertels Schneefahrbahnen bzw. im übrigen Bereich trockene Fahrbahnen vor. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange. Im Raum Gloggnitz, Mank, Gaming, Ottenschlag, Spitz und Zwettl kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 50 und 70 Metern.

Kettenpflicht besteht heute für Fahrzeuge ab einem Gewicht von 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Ochsattel und den Rohrerberg und auf der L 5217 zwischen Kirchberg an der Pielach und Lilienfeld. Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen müssen auf der L 5303 von Hürm bis Schlatzendorf Schneeketten anlegen. Gesperrt ist heute auf der L 3016 bei Angern an der March der Grenzübergang in die Slowakei.

Die Temperaturen beliefen sich heute Früh auf zwischen - 18 Grad etwa in Gutenstein und - 3 Grad u. a. in Bruck an der Leitha, Tulln oder auch in Laa an der Thaya.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk