Reminder: Einladung zur Eröffnung des Multiversums in Schwechat am 11. Jänner 2011, 10:00 Uhr

Wien (OTS) - Das Multiversum, die neue Veranstaltungshalle in Schwechat, öffnet nun offiziell seine Tore. Die "Halle für Alle" ist ein einzigartiger, multifunktioneller Veranstaltungskomplex mitten in Schwechat und bietet bis zu 2.400 Besuchern Platz. Ausgestattet mit modernsten Technologien, wie beispielsweise Internet-TV oder Fernseh-Übertragungen in HD-Qualität, ist es möglich, ein breitgefächertes Angebot auf höchstem Niveau anzubieten. Von Kulturveranstaltungen und Events über Messen bis hin zu sportlichen Highlights wird sich Schwechat in Zukunft in der internationalen Veranstaltungsliga beweisen. Die Zusammenarbeit mit den Hauptmietern "Werner Schlager Academy", "Österreichisches Institut für Sportmedizin" und "Sportvereinigung Schwechat" (SVS) sorgt für erfolgreiche Synergien und legt die Basis für umfangreiche und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten des Multiversums.

Wir freuen uns, Sie zur Eröffnungsfeier des Multiversums einladen zu dürfen.

Eröffnung durch:

Hannes Fazekas, Bürgermeister Stadtgemeinde Schwechat

Dr. Petra Bohuslav, Landesrätin NÖ in Vertretung von LH Dr. Erwin Pröll

Werner Schlager, Tischtennis-Weltmeister

Aviso an die Bildredaktionen: Fotomöglichkeit bei der symbolischen Eröffnung des Multiversums sowie der feierlichen Enthüllung der Skulptur "5 Sinne" des Künstlers Karl Martin Sukopp.

Im Anschluss an die Eröffnungsreden haben Sie die Möglichkeit zu einer exklusiven Führung durch das Multiversum. Danach laden wir Sie herzlich zu einem Jazz-Brunch in der Multiversum-Lounge ein, bei dem Ihnen das Multiversum-Team für die Beantwortung von Detailfragen zur Verfügung steht.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Wir bitten um Anmeldung bis 7. Jänner 2011 bei:

Nina Gruber, PR-Assistenz

bettertogether

n.gruber@bettertogether.at

T 01-8902409

PARKMÖGLICHKEITEN:

Multiversum Tiefgarage | 0,50 pro 1/2 Stunde | Einfahrt Industriestrasse

Rathaus Tiefgarage | 2 Stunden Gratis-Parken | Einfahrt Rathausplatz Freiparkplatz | Einfahrt über die Bruck/Hainburgerstrasse oder die Möhringgasse kostenlos für die Dauer des Besuchs im Multiversum

Einladung zur Eröffnung des Multiversums in Schwechat am 11. Jänner

2011, 10:00 Uhr



Datum: 11.1.2011, um 10:00 Uhr



Ort:

Multiversum

Möhringgasse 2-4, 2320 Schwechat





Rückfragen & Kontakt:

Anna Sollereder

Presse Multiversum

a.sollereder @ mvsw.at

Mobil: 0699/12 55 75 74