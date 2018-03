alltours sucht 100 neue Mitarbeiter

Duisburg/Wien/Zürich (ots) -

alltours, Deutschlands größter konzernunabhängiger Reiseveranstalter, hat 100 freie Stellen ausgeschrieben. Das Unternehmen sucht Männer und Frauen für die Animationsabteilung in zahlreichen europäischen Urlaubsgebieten. Die Stellen werden ab sofort besetzt. Das Unternehmen richtet sich mit seinem Angebot auch an Interessenten aus Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Die Zahl der Urlaubsgäste aus diesen Ländern ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. "Wir suchen aktuell knapp 100 Animateure für die Urlaubsregionen Balearen, Kanaren, Portugal, Griechenland und Bulgarien. Vor allem Bewerber für die Bereiche Kinder- und Fitness-Animation haben gute Chancen", sagt Sonja Meyer, die Leiterin der Animationsabteilung bei alltours. Gesucht werden Männer und Frauen die von Mitte April bis Ende Oktober oder als Saisonverstärkung während der Sommerferien von Mitte Juni bis Ende September Interesse an einer Tätigkeit in einem Urlaubshotel oder einer Clubanlage haben. Bewerber sollten ein hohes Maß an Serviceorientierung, sympathisches Auftreten sowie gute Umgangsformen und Höflichkeit mitbringen, so Sonja Meyer weiter. Wer sich für eine Tätigkeit als Kinderanimateur (36 freie Stellen) interessiert, sollte zudem entweder über eine Ausbildung oder Vorbildung als Erzieher, Pädagoge oder Lehrer verfügen. Menschen, die in der Kinder- und Jugendfreizeitarbeit Erfahrungen gesammelt haben, kommen ebenfalls für die Tätigkeit in Frage. Sport- und Fitnessanimateure (14 freie Stellen) müssen eine Lizenz bzw. eine entsprechende Trainerausbildung vorweisen können. Interessenten melden sich entweder telefonisch unter 0203-3636143 oder bei anke.heckmann @ alltours.de

