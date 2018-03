"Die Tiroler Essklasse" mit Stefan Marquard - Punkrock zum Essen in der Skilounge Serfaus

Wien (TP/OTS) - Die con.os tourismus.consulting gmbh hebt das gastronomische Erfolgskonzept der Ski Lounge Serfaus auf die nächste Stufe. Unter dem Motto "Tiroler Essklasse" werden Tiroler Gerichte von Stefan Marquard neu inszeniert.

"Die bekannte und vielfach prämierte Skilounge Serfaus läutete vor ein paar Jahren den Trend zu innovativen und neuartigen Gastrokonzepten in Verbindung mit dem Skisport ein. Zwischenzeitlich haben sich viele Skigebiete diesem Konzept angeschlossen. Ganz nach dem Motto "immer einen Schritt voraus" begannen die Verantwortlichen der Skilounge Serfaus gemeinsam mit con.os Experten das Konzept weiterzuentwickeln", erklärt Projektleiter Peter Grander BA, von con.os tourismus.consulting gmbh. Das Ergebnis ist erneut ein innovativer Weg - eine Fusion von Tiroler Regionalität mit neuartigen und mutigen Aufbereitungen, inszeniert und gestaltet vom "Jungen Wilden" Stefan Marquard. Die Schaffung positiver Marketingeffekte ist dabei zentral.

Tiroler Küche neu inszeniert

"Stefan Marquard passt als Mitbegründer der "Jungen Wilden der deutschen Kochszene" perfekt zum neuen Casual Konzept. Ganz nach dem Motto "alles anders als alle anderen" steht Marquard für eine kreative und unkonventionelle Art des Kochens", so Grander weiter. Das Team der Ski Lounge Serfaus entwickelte gemeinsam mit dem Starkoch neue Gerichte, die ganz auf Regionalität und Leichtigkeit setzen. Grander: "Statt Hummer aus Kanada und Tauben aus Bresse besinnen wir uns hauptsächlich wieder auf Produkte unserer regionalen Anbieter. Der Gast will wissen, was ihm serviert wird und vor allem, woher es kommt."

Beispielsweise gibt es Gerichte wie:

knackige Bergkäse-Lasagne mit edler Schoko-Cilli Vinaigrette

geräucherte Bachforelle im Latexmantel mit Roter Beete und Rossminzsauerrahm

knuspriger Alm-Butterlachs mit Schweine-Popcorn auf Rahmwirsing

Serfauser Bergbauern-Joghurt mit Tiroler Edel(e)schokolade und altem Rum

Grander: "Das Service am Gast soll durch einfache Mittel forciert werden, so servieren wir die Salate nicht auf Tellern, sondern shaken sie am Tisch mit dem gewünschten Dressing und Toppings vor dem Gast, daraus entsteht der "Pflücksalatcocktail." Aufgrund des neuen Nichtrauchergesetzes können auch keine Zusatzerlöse aus Rauchwaren mehr erzielt werden, anstatt Zigarren zum Wein werden jetzt edle Schokolade oder essklassige Bissen zu ausgesuchten Tropfen angeboten. Auch der Auftritt der Ski Lounge Serfaus präsentiert sich neu:

Gemütlichkeit, besonderer Charme sowie ein perfektes Konzept beginnend von Design über Service bis zu authentischer Tiroler Küche mit Pfiff.

Erfolgsgeschichte con.os tourismus.consulting gmbh

Die con.os tourismus.consulting gmbh wurde 2006 in Linz und Wien gegründet. Seither unterstützen die Experten rund um die Geschäftsführer Mag. Arnold Oberacher und Dr. Martin Schumacher, MBA zahlreiche touristische Kunden mit innovativen Ansätzen und maßgeschneiderten Lösungen. Beständiges Wachstum und konsequente Kundenorientierung etablierten die con.os tourismus.consulting gmbh mittlerweile als zweitgrößtes Tourismus-Consulting Unternehmen Österreichs.

