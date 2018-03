AVISO: Hohe Auszeichnung für Gitarrist von Elvis Presley

Sima verleiht James Burton "Goldenen Rathausmann" im Metropol

Wien (OTS) - "Play it, James!" - beinahe auf jeder Live-Aufnahme

von Elvis Presley ist dieser Satz als Aufforderung Presleys an James Burton, ein Solo zu spielen, zu hören.

Der Wiener Sänger Dennis Jale, der auch beim 48er Mistfest die Fans begeisterte, bringt Burton, gemeinsam mit den Originalmitgliedern der Elvis-Band, wieder nach Wien. Die Shows, die im Jänner zum 10. Mal stattfinden, sind stets ausverkauft und ziehen Fans aus ganz Europa an.

Am 16. Jänner 2011 wird James Burton von Umweltstadträtin Ulli Sima für sein musikalisches Schaffen - live on stage - mit dem "Goldenen Rathausmann" geehrt.

Geboren wurde Burton am 21.08.1939 in Louisiana. 1957 lieferte er für den Swamp-Rock-Klassiker Susie Q von Dale Hawkins die legendären Riffs und das Solo. Von 1958 bis 1964 spielte er in der Band von Rick Nelson den Hit Hello Mary Lou. Burton ist einer der gefragtesten Session-Gitarristen im amerikanischen Musikbusiness. Nicht zuletzt Burton's einzigartiger Sound verhalf Elvis Presley zu seinem 1970er-Jahre-Comeback.

Burton arbeitete unter anderem auch mit Frank Sinatra, Dean Martin, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, John Denver oder Johnny Cash. Er prägte nicht nur die Geschichte der Country- und Rock'n Roll-Musik, sondern wurde zum Vorbild für eine ganze Generation von Country- und Rock-Gitarristen. James Burton wurde im Jahr 2001 in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen. Erst im Vorjahr erhielt er einen "Grammy" als bester Country-Gitarrist.

Verleihung des Goldenen Rathausmannes



Wir laden die VertreterInnen der Medien herzlich zur Verleihung des

goldenen Rathausmannes an die Gitarrenlegende James Burton ein.



Übergabe unmittelbar vor den Zugaben ab ca. 22:00 Uhr.



Datum: 16.1.2011



Ort:

Metropol

Hernalser Hauptstraße 55, 1170 Wien





