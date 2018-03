Pressekonferenz: Was Oberösterreichs Konsumenten/-innen 2010 bewegte

Linz (OTS) - Über 120.000 Konsumenten/-innen haben im Vorjahr Rat und Hilfe bei der Konsumenteninformation der AK OÖ gesucht. Die interessantesten Fälle und einen Überblick über unsere Arbeitsschwerpunkte in diesem Jahr möchten wir Ihnen unter dem Titel "Was Oberösterreichs Konsumenten/-innen 2010 bewegte" in einer Pressekonferenz am 11. Jänner 2011, um 10 Uhr im Seminarraum 2 der AK OÖ präsentieren.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen dabei AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und der Leiter der AK-Konsumenteninformation, Dr. Georg Rathwallner, zur Verfügung.

Ort:

Arbeiterkammer Oberösterreich Seminarraum 2

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz



Url: http:// www. arbeiterkammer.com





