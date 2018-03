Inteva Products stärkt ihre Wettbewerbsposition mit dem Erwerb von ArvinMeritor's Geschäftszweig für Mehrkörpersysteme

eine hundertprozentigen Tochtergesellschaft von The Renco Group, Inc., gab heute bekannt, dass sie ArvinMeritor's Geschäftszweig für Mehrkörpersysteme inklusive der Fertigungs- und Entwicklungsanlagen weltweit erworben hat. Mit dieser Akquisition stärkt Inteva ihre Wettbewerbsposition als innovativer Marktführer beim der globalen Lieferkette von Türsystemen und Zutrittskontrollsysteme und erweitert dabei zugleich ihre Produktexpertise bei Dachsystemen, Motoren und Elektronik.

"Inteva hat einen grossen Schritt nach vorn bei der Angleichung unserer globalen Fähigkeiten gemacht, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu bedienen", sagte Lon Offenbacher, Inteva's Präsident und CEO. "The Body Systems Team bringt ein grosses Erbe nachgewiesener Fähigkeiten, sowie einen Erfahrungsschatz in fortschrittlicher Technologie zusammen mit einem breiten Kundenstamm mit. Inteva ist eine mächtige Kraft im globalen Markt."

Mit dieser Akquisition hat Inteva nun weltweit 8.000 Angestellte an 43 Orten in 18 Ländern. Inteva hat Entwicklungs- sowie technische Zentren auf vier Kontinenten, die Kunden weltweit mit einem Rundumservice in den Bereichen Design, Entwicklung, Integration, Prototyp, Test- und Prüfmöglichkeiten unterstützen.

"Unsere erweiterte Präsenz und das Produktportfolio erweitern unser Geschäft durch eine stärkere Präsenz in Europa, Asien und Amerika sehr", sagte Offenbacher. "Unser Geschäft ist nun insgesamt unter unseren weltweiten Kunden ausgewogener und wir sitzen nun strategisch in den Regionen, in welchen auch Wachstum erwartet wird."

Inteva's innovative Produktlinien dienen einer Vielzahl von Branchen, darunter: Automobile, Nutzfahrzeuge, Verteidigung, Verbrauchs- und Freizeitgüter, Industrie- und Marineanwendungen. Das Unternehmen hat sein Produkt- und Serviceangebot in vier Produktlinien organisiert: Verschlusssysteme, Innenausstattung und Dach-Systeme sowie Motoren und Elektronik.

Inteva's Produktlinien

Inteva's Produktlinie der Verschlusssysteme verbindet Zutrittskontrollsysteme und Türsysteme zu einem hoch innovativen Angebot. Die Produktlinie Inteva Zutrittskontrollsysteme bieten ein Marktführendes Portfolio an Riegeln, Schliessbügeln, und Reglern, die wettbewerbsfähige Funktionalität, Robustheit und Leistung bei minimalem Gewicht, Packungsgrösse und Kosten. Bei Türsystemen entwirft Inteva Produkte, entwickelt diese und stellt sie her, die von Fensterhebern bis zum aktuellen voll integrierten Verbundtürmodul reichen. Inteva Türmodule versorgen unsere Kunden mit einem hochentwickelten Produkt, dass viele Charakteristika und Funktionen zu einem einzigen Teil vereint, was zu einer verbesserten Zuverlässigkeit und einer reduzierten Montagekomplexität führt.

Die Produktlinie Inteva Innensysteme umfasst eine vollständige Palette von Komponenten und Modulen für den Fahrzeuginnenraum, von Instrumententafeln , Konsolen, und Türleisten bis hin zu Cockpits und Fahrzeughimmeln. Inteva entwirft, konstruiert und fertigt Qualität, Masseneffiziente Innenräume mit einem Fokus auf hochwertigem Design, Materialien und innovativer Verarbeitung. Inteva bietet eine vollständige Design-Entwicklung und einen Systemintegrationsservice; verbunden mit einem umfassenden Supply Chain Management, einer im Einklang stehenden Sequentierung und den Fähigkeiten, die Funktionen am Ende auch zu testen, und versorgt somit die Kunden mit einer optimierten Effizienz bei der Fahrzeugmontage.

Mit ihren fortschrittlichen Fähigkeiten bei der Eigenentwicklung, bieten Inteva's Produktlinien für Elektronik und Motoren eine breite Palette robuster und effizienter elektronischer Motoren für Automobile und zum Verbrauchereinsatz bei Leichtlasten. Inteva bettet fortschrittliche elektronische Funktionalität in einleichtes, grössenoptimiertes Paket ein.

Inteva entwirft, konstruiert und fertigt Schiebedächer, Panoramadächer und vollständige Dachmodule um auf die Forderungen der Kunden nach einer geringen Masse, einem geringen Geräuschpegel und optimaler Kopffreiheit mit einer maximierten Karosseriestärke zu reagieren. Alle bieten eine elektronische oder manuelle Bedienung mit integrierten Windabweisern, mit Sonnenschutz oder Rollo-Systemen. Inteva Dachsysteme sind in einer breiten Palette verschiedener Grössen und Optionen erhältlich. Inteva modulare Dachsysteme verringern die Komplexität für den Erstausrüster und bieten zugleich eine erweiterte Flexibilität bei der Gestaltung.

Über Inteva Products, LLC

Inteva Products, LLC hat über 135 Jahre Erfahrung und Expertise, und versorgt dabei einige der besten Köpfe der Branche mit globalen Ressourcen, wobei sie von einem Team in 43 Betrieben auf vier Kontinenten unterstützt wird. Inteva entwirft, konstruiert, fertigt, und montiert Innensysteme, Integrationssysteme, Zutrittskontrollsysteme, Türsysteme, Dachsysteme, Systeme für Elektronik und Motoren sowie fortschrittliche Materialien & Prozesse für führende Erstausstatter auf der ganzen Welt. Inteva's Integrationsmöglichkeiten bieten alles, von der einzelnen Komponente bis hin zum voll integrierten Fahrzeug-Subsystem. Inteva hat sich verpflichtet, immer das höchste Leistungsniveau für alle Kunden zu bieten, um Lösungen zu entwickeln, die Qualität und technische Spezifikationen bieten, zugleich aber auch im Zeit- und Kostenrahmen liegen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.intevaproducts.com.

Insight. Inside. Inteva.

