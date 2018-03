Cybage demonstriert umfassende Fachkenntnisse im Einzelhandel

Pune, Indien (ots/PRNewswire) - Cybage Software, ein

führender Service-Provider von Offshore-Technologie für den Einzelhandel, wird sein Dienstleistungsangebot und sein umfassendes Fachwissen in der Handelsdomäne auf der Retail's Big Show der National Retail Federation (NRF) vom 10.-11. Januar 2011 im Jacob K Javits Convention Center in New York präsentieren.

Die NRF-Ausstellung ist eine Möglichkeit zum Kennenlernen und Verstehen der neusten Technologietrends im Bereich Einzelhandel. Die Ausstellung ist eine Plattform, auf der sich Spitzenkräfte aus Einzelhandelsunternehmen treffen und miteinander interagieren, um die jeweiligen Technologie-Outsourcing-Bedürfnisse zu verstehen und die IT-Services von Cybage auf ihre Unternehmen zu erweitern.

Ashwin Parmar, Vize-Präsident und Leiter des Bereichs Einzelhandel bei Cybage sagte: "Die NRF-Show ist bei weitem eine der grössten Ausstellungen. Sie präsentiert ein breites Spektrum an Einzelhandelslösungen. Hier kann man Spitzenkräfte, Entscheidungsträger und Solution-Provider aus kleinen und grossen Organisationen treffen. Die Ausstellung ist damit der perfekte Ort, um mit Branchenführern zusammenzutreffen, Ideen auszutauschen und Geschäftsgespräche aufzunehmen. Wir nehmen in diesem Jahr zum dritten Mal an der "Big Show" der NRF teil und freuen uns wie immer sehr, dabei zu sein."

Über Retail Practice

Der Einzelhandel ist einer der Bereiche, auf die Cybage sein Hauptaugenmerk legt. Cybage blickt auf langjährige Erfahrung im Aufbau von Multi-Channel-Retail-Solutions zurück. Unser vielfältiges Fachwissen umfasst das komplette Spektrum der Handelswertschöpfungskette, einschliesslich Multichannel Retailing, eCommerce, Ladenbetrieb, Lieferkettenlogistik, Analysen und CRM. Wir bieten unter anderem Lösungen für Fach- und Multi-Channel-Händler, Kaufhäuser, kleine bis mittelgrosse Händler und Lieferkettenspezialisten. Weitere Details über unsere Arbeit finden Sie im Bereich Retail Practice auf der Cybage-Homepage (

http://www.cybage.com/Pages/Retail/retail.aspx).

Über Cybage Software

Cybage Software, ein nach SEI CMMI Level 5 und ISO 27001 zertifiziertes Unternehmen, ist ein Service-Provider für Offshore-Software mit Hauptsitz in Pune, Indien. Cybage verfügt über drei Entwicklungszentren in Indien: Pune, Hyderabad und Gandhinagar. In den USA ist Cybage durch ein Entwicklungszentrum in Redmond (WA) sowie durch Marketing- und Geschäftsentwicklungszentren in New Jersey und Kalifornien vertreten. Des Weiteren betreibt Cybage ein Marketing- und Geschäftsentwicklungszentrum in London, Grossbritannien. Unser Serviceangebot umfasst: Softwareentwicklung, unabhängige QA-Arbeiten und Tests, Softwarewartung, Softwareumarbeitung, technisches Schreiben, technische Supportdienstleistungen und die Einrichtung von Offshore Development Centers (ODC).

Über die NRF

Die National Retail Federation (NRF) ist der weltweit grösste Handelsverband mit Mitgliedern aus allen Handelsformaten und Vertriebskanälen , darunter Kaufhäuser, Fachgeschäfte, Rabattmärkte, Versandhäuser, Internetversandhäuser, unabhängige Geschäfte, Restaurantketten, Drogerien und Lebensmittelmärkte sowie die wichtigsten Handelspartner der Industrie für Handelswaren und -dienstleistungen.

