Kiadis Pharma unterzeichnet Lizenzvertrag mit Hospira, um ATIR(TM) in Europa und Asien zu vermarkten

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Kiadis Pharma, ein

biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden, gab heute den Vertragsabschluss über die Vermarktung seines Arzneimittels ATIR(TM) mit Hospira Inc., einem weltweit agierenden Pharmaunternehmen, bekannt. ATIR(TM) wurde für Leukämiepatienten entwickelt, die eine allogene Knochenmarktransplantation benötigen, für die aber kein kompatibler Spender zur Verfügung steht. Das Produkt ermöglicht einem inkompatiblen Familienmitglied den Einsatz als Spender; es soll die transplantatassoziierte Mortalität verringern, ohne die Graft-versus-Host-Reaktion (GvHR) zu verursachen.

Gemäss den Vertragsbedingungen erhält Hospira die alleinigen Vermarktungsrechte an ATIR(TM) für Europa, den Nahen Osten, Afrika, Australien, Japan und Teile von Asien. Kiadis Pharma behält die Rechte an ATIR(TM) für den Rest der Welt. Die finanziellen Absprachen beinhalten eine Vorauszahlung in nicht genannter Höhe und die teilweise Finanzierung der klinischen Zulassungsstudie von ATIR(TM), die zurzeit in Europa und Nordamerika durchgeführt wird. Nach der erfolgreichen Entwicklung und Kommerzialisierung von ATIR(TM) auf dem europäischen Markt kann Kiadis Pharma mit weiteren Meilensteinzahlungen rechnen und erhält Lizenzgebühren auf die Produktverkäufe.

" Wir freuen uns sehr darüber, mit Hospira einen Partner zu haben, der umfangreiche Erfahrung in der pharmazeutischen Projektierung in das ATIR(TM)-Entwicklungsprogramm einbringt. Hospiras Engagement bei der Vermarktung von ATIR(TM) wird die Bereitstellung dieses lebensrettenden Produktes für Patienten beschleunigen", erklärt Manja Bouman, CEO von Kiadis Pharma.

"Hospira ist vom lebensrettenden Potenzial dieses innovativen Hämatologie-Produktes begeistert", so Andrew Robbins, Vizepräsident Unternehmensentwicklung und firmeneigenes pharmazeutisches Marketing. "Nach der Zulassung passt ATIR perfekt zu unserem starken Portfolio an Onkologie-Produkten in Europa und Asien, zu dem unter anderem Biosimilars Nivestim(TM) und Retacrit(TM) gehören."

Über ATIR(TM)

ATIR(TM) ist eine innovative zellbasierte Therapie aus Spender-T-Lymphozyten, aus denen alloreaktive T-Zellen entfernt wurden, und wird einem Patienten nach einer inkompatiblen Knochenmarktransplantation verabreicht, um die transplantatassoziierte Mortalität zu verringern. ATIR(TM) soll eine schwere, akute Graft-versus-Host-Reaktion verhindern und gleichzeitig für eine frühzeitige Wiederherstellung des Immunsystems sorgen, um Infektionen und verbliebene Tumorzellen zu bekämpfen. Dadurch verringert es die transplantatassoziierte Mortalität und verbessert das krankheitsfreie und das Gesamtüberleben. Darüber hinaus ermöglicht es den Einsatz eines inkompatiblen verwandten (haploidentischen) Spenders, sodass praktisch für jeden Patienten unmittelbar ein Spender und eine Behandlung zur Verfügung stehen, wodurch ein hoher medizinischer Bedarf abgedeckt wird. Heutzutage gibt es für Patienten, die für eine allogene Transplantation geeignet sind, für die aber kein passender Spender verfügbar ist, keine andere Behandlungsmöglichkeit. ATIR(TM) kann als ein individualisiertes Arzneimittel betrachtet werden, da es für jeden Patienten speziell hergestellt wird.

Zurzeit werden Patienten im Rahmen einer multinationalen klinischen Zulassungsstudie für ATIR(TM) in Krankenhäusern in Europa und Nordamerika aufgenommen. Die Aufnahme von Patienten soll im ersten Halbjahr 2011 abgeschlossen sein. ATIR(TM) wurde sowohl von der US-amerikanischen Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (FDA) als auch von der europäischen Arzneimittelagentur (EMA) als Arzneimittel für seltene Leiden ausgewiesen.

Über Kiadis Pharma

Kiadis Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich mit mehreren Zell-basierten Produkten in der klinischen Entwicklungsphase im Bereich Onkologie spezialisiert ist. Das Unternehmen entwickelt Produkte, die unheilbar kranken Krebspatienten neuartige Behandlungsmöglichkeiten bieten und einen signifikanten medizinischen Bedarf decken sollen. Kiadis Pharma konzentriert sich hauptsächlich auf die Einschränkungen und Komplikationen, die bei Knochenmarktransplantationen auftreten. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, Niederlande. Für weitere Informationen über Kiadis Pharma besuchen Sie bitte http://www.kiadis.com.

Über Hospira

Hospira, Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Spezialpharmazeutika und Medikamentenverabreichung, das sich für Advancing Wellness(TM) engagiert. Als weltweit führender Hersteller von injizierbaren generischen Spezialpharmazeutika verfügt Hospira über eines der umfassendsten Portfolios an injizierbaren Notfall- und Onkologiebehandlungsmedikamenten sowie integrierte Lösungen für Infusionstherapie und Medikationsmanagement. Durch seine Produkte leistet Hospira einen Beitrag zu mehr Sicherheit, Kostensenkung und Produktivität bei der Patientenbehandlung. Der Hauptsitz des rund 13.500 Mitarbeiter zählenden Unternehmens befindet sich in Lake Forest im US-Bundesstaat Illinois. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.hospira.com.

Die englische Fassung wird von Kiadis Pharma bereitgestellt, entsprechende Übersetzungen stammen von einem Drittanbieter.

