53,5 Millionen Dollar für Plan International vom Global Fund

Kinderhilfswerk hat Führungsrolle im Kampf gegen HIV/Aids und Malaria

Wien (OTS) - Großer Erfolg für das Kinderhilfswerk Plan International: Der Global Fund unterstützt Plans Arbeit gegen HIV/Aids und Malaria in Westafrika. Der von den G8-Ländern ins Leben gerufene Fund ist eines der größten Finanzierungsinstrumente zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Unterstützt werden Programme und Projekte, die gegen HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria vorgehen. Mit 53,5 Millionen US-Dollar fördert der Global Fund die laufenden Gesundheitsprogramme von Plan in Benin, Togo und Kamerun.

Rudi Klausnitzer, Vorstandsmitglied von Plan, sagt: "Die Zusage vom Global Fund an Plan sehen wir als eine besondere Anerkennung für die Arbeit und Expertise des Kinderhilfswerks. Mit den Mitteln können wir Projekte in den drei Partnerländern ausbauen und noch mehr Kindern sowie ihren Familien ein gesundes Lebensumfeld sichern. Vor allem aber hilft Plan dabei, die Gesundheitssysteme der Länder zu stärken."

Die HIV-Infektionsrate im westafrikanischen Benin steigt seit Jahren. Plan Benin startet ein landesweites Programm zur Eindämmung der Krankheit. Der Zugang zu Gesundheitsdiensten soll verbessert und die Präventionsarbeit gestärkt werden. Dafür erhält Plan Benin rund 15 Millionen US-Dollar für eine Laufzeit von 27 Monaten. Mit der finanziellen Zusage des Global Fund übernimmt das Kinderhilfswerk Plan International eine Führungsrolle im Aufbau des Gesundheitssektors.

Alle 30 Minuten stirbt in Afrika ein Kind an Malaria. Mit der Finanzierungszusage in Höhe von weiteren 26 Millionen US-Dollar für Togo und rund 12,5 Millionen US-Dollar für Kamerun setzt Plan in den kommenden Jahren Präventionsprojekte um, die diese gefährliche Krankheit eindämmen. Casimir Youmbi, stellvertretender Länderdirektor von Plan Kamerun, sagt: "Gute Führungsqualitäten, fundierte Expertise in Gesundheitsfragen, die Weitergabe von Erfahrungen und diplomatisches Geschick sind starke Qualifikationen, die ausschlaggebend für die Zusage an Plan waren."

