Bernhard Dorn neuer Verkaufsleiter für den Bankenvertrieb der VICTORIA-VOLKSBANKEN Versicherung

Versicherungsgeschäft über die Volksbanken ist größtes Vertriebssegment

Wien (OTS) - Bernhard Dorn (42 Jahre) hat mit 1. Jänner 2011 zusätzlich zur bisherigen Leitung des Ausschließlichkeitsvertriebes der Victoria-Volksbanken Versicherung auch die Leitung für den Bankenvertrieb Österreich übernommen.

Bernhard Dorn leitet seit Oktober 2002 den Ausschließlichkeits-und Agenturvertrieb für Österreich. Davor hat der seit 1987 bei der Victoria Volksbanken Versicherung beschäftigte Vertriebsexperte bereits langjährige Erfahrung im Bankversicherungsbereich gesammelt.

Mit den österreichischen Volksbanken besteht seit 25 Jahren eine Vertriebspartnerschaft. Aus dem Gesamtgeschäft der VICTORIA-VOLKSBANKEN Versicherung resultieren rund zwei Drittel in der Personenversicherung und die Hälfte in der Sachversicherung aus dem Vertrieb über die Volksbanken.

Erwin Pichler, Vertriebsvorstand VICTORIA-VOLKSBANKEN Versicherung: "Wir bündeln mit Herrn Dorn unsere Vertriebskompetenz in einer Person, die langjährige und sehr anerkannte

Erfahrungen in allen Vertriebsbereichen hat. Das für den Vertrieb von Versicherungen über Banken notwendige Know-How hat er sich bei uns in verschiedenen Funktionen als Bankenbetreuer der Volksbank Ost, als Kommerzkundenbetreuer und Leiter der Bankenorganisation Niederösterreich West geholt. Mit ihm sehen wir den kontinuierlichen Ausbau des Vertriebsweges über die Volksbanken, als für uns primäres Geschäftssegment, weiterhin optimal gewährleistet."

Bernhard Dorn übernimmt die neue Funktion von Frau Mag. Sabrina Link, die auf eigenen Wunsch nach 19jähriger Tätigkeit aus dem Unternehmen ausscheidet, um sich neuen Herausforderungen

zu stellen.

Über die VICTORIA-VOLKSBANKEN Versicherungsaktiengesellschaft:

Die VICTORIA-VOLKSBANKEN Versicherung ist eine operativ tätige Tochtergesellschaft der ERGO Austria International AG, die Versicherungs- und Vorsorgelösungen für Privatkunden anbietet.

Zusätzlich zum Bankenvertrieb über die österreichischen Volksbanken werden die Produkte über eine eigene Ausschließlichkeitsorganisation, Agenturen und über selbständige Versicherungsmakler angeboten. Seit 10 Jahren ist die VICTORIA-VOLKSBANKEN Versicherung mit eigenen Auslandsgesellschaften in Kroatien, Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn vertreten.

Infos unter: www.victoria.at

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Haas, MSc

VICTORIA-VOLKSBANKEN Versicherungsaktiengesellschaft

ERGO Center

Businesspark Marximum / Objekt 3

1110 Wien, Modecenterstraße 17

Tel. +43 1 27444-3700

wolfgang.haas @ ergo-austria.at