Erfolgreiche Weihnachten für 3

3 verzeichnet das beste Weihnachtsgeschäft der Firmengeschichte

Erfolgreiches Jahr 2010: 1 Mio. Kunden und Umsatzplus

2011: HSPA+ und LTE bringen noch mehr Speed ins 3MegaNetz

3 hat an den Feiertagen heuer richtig Grund zum Feiern. Denn der jüngste heimische Mobilfunker erzielte das erfolgreichste Weihnachtsgeschäft der Unternehmensgeschichte. So konnte 3 das hervorragende Ergebnis des Vorjahres um weitere 17 Prozent steigern. "Unter den heimischen Weihnachtsbäumen klingelt es heuer ordentlich, denn die 3Superphones waren heuer ein sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk", sagt 3CEO Jan Trionow. Auch im Advent hält der Smartphone-Trend an: 80 Prozent der Kunden entschieden sich für ein 3Superphone.

Besonders beliebt bei den 3Kunden war das iPhone 4, das 3 mit den günstigen 3Superphone-Tarifen schon ab 0 Euro anbietet. "Das iPhone 4 und das 3MegaNetz mit der größten UMTS-Netzabdeckung sind eine perfekte Kombination. Denn so können topmoderne Smartphones wie das iPhone ihre Stärken voll ausspielen", so Trionow.

Aber auch Fans anderer Plattformen, wie das Google Betriebssystem Android oder Microsofts Windows Phone 7 entschieden sich heuer vermehrt für 3. "Wir bieten unseren Kunden eine breite Auswahl, setzen aber gleichzeitig hohen Wert auf Qualität. Denn nur die besten Smartphones werden zu 3Superphones." Beliebtestes Android-Handy war dabei das Flagship-Phone von Samsung Galaxy S. Dieses Superphone mit 4-Zoll-AMOLED-Display gibt es bei 3 ab sofort mit der Android-Version Froyo 2.2.

Eine Million Kunden und Umsatzplus

Generell blickt man bei 3 mit Freude auf das Jahr 2010 zurück. "Wir haben heuer die symbolische Eine-Million-Kunden-Grenze überschritten und konnten überhaupt als einziges Unternehmen der Mobilfunkbranche einen Umsatzanstieg erwirtschaften. Diese Umsatzsteigerung betrug sogar kräftige 20 Prozent", betont Trionow:

"Somit konnte 3 den Wachstumskurs weiter vorantreiben. Wie schon 2009 ist 3 auch 2010 erneut der am schnellsten wachsende Mobilfunker Österreichs."

Ins neue Jahr mit einem neuen Netz

Diese herausragende Entwicklung will 3 auch 2011 fortsetzen. Daher hat man sich entschlossen das 3MegaNetz weiter auszubauen und flächendeckend HSPA+ zu integrieren. "Damit werden wir noch Anfang 2011 bis zu 42 MBit/s bieten", erklärt Trionow: "Schon jetzt kann in allen großen Ballungszentren mit Highspeed gesurft werden." Zudem plant 3 den Rollout der neuen Mobilfunkgeneration LTE, welche Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s ermöglichen wird.

