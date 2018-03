SNR Denton eröffnet Büro in Hongkong

New York und London (ots/PRNewswire) - Der Vorstand der

Gruppe SNR Denton (ein Verein nach schweizerischem Recht) gab heute den Anschluss einer neuen Mitgliedskanzlei in Hongkong bekannt. Die ehemals Hammonds LLP zugehörige Hongkonger Kanzlei wird nach Erteilung der behördlichen Genehmigung zu SNR Denton gehören. Dort beschäftigt sind 20 Rechtsexperten, darunter sechs Partner. Name der Niederlassung wird Brandt Chan & Partners.

"Seit seinem Zusammenschluss hat SNR Denton einen wohl bedachten und bemessenen Ansatz zur Erweiterung seiner Reichweite in wichtigen Regionen verfolgt. Diese heutige Mitteilung zeigt diese Priorität ganz deutlich", erklärte Co-Chief Executive Elliott I. Portnoy. "Durch die Angliederung von Hongkong können wir in Zukunft den stetig wachsenden, grenzübergreifenden Bedürfnissen unserer Klienten noch besser gerecht werden. Unsere neuen Kollegen geniessen einen beispiellosen Ruf in Hongkong und kennen sich bestens mit dem chinesischen Recht sowie der chinesischen Wirtschaft und Kultur aus", fügte Portnoy hinzu.

"Durch die Eröffnung in Hongkong können wir das Angebot für unsere Kunden noch umfassender und tiefgehender gestalten", ergänzte Co-Chief Executive Howard Morris. "Wir freuen uns sehr über die Angliederung Hongkongs. Sie ist ein logischer Schritt und der neue Standort fügt sich bestens in die Reihe unserer anderen Standorte in wichtigen Wirtschaftszentren wie New York und London ein. Darüber hinaus erhalten unsere Mandanten auf diese Weise Zugang zu dynamischen Schwellenländern."

Gegenwärtig verfügt SNR Denton über eine Kanzlei in Singapur. Die Eröffnung eines Büros in Hongkong ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, die Betreuung der Klienten in China und Nordasien zu verbessern. Für 2011 plant SNR Denton die Eröffnung einer Kanzlei auf dem chinesischen Festland.

Die Hongkonger Kanzlei bietet ihren Klienten hervorragende, erfahrene Partner mit Doppelzulassung für Hongkong und England sowie Rechtsanwälte aus Hongkong und Festlandchina. Geleitet wird die Kanzlei von Keith Brandt, einem Partner mit Spezialgebiet Streitbeilegung, und Anthony Chan, einem Partner, der sich der Unternehmens- und Projektberatung widmet. Hinter Brandt und Chan steht ein hochtalentiertes, erfahrenes Team: Valda Chan (Fusionen, Übernahmen und Investitionen in China), Jeffrey Cheung (Private Equity), Julianne Doe (Public Equity, Kapitalmärkte und Wertpapiere) und Mary Thomson (Seerecht, Versicherung und Streitbeilegung).

"Wir glauben, dies ist ein hervorragender Augenblick, uns einer wachsenden, weltweit tätigen Kanzlei anzuschliessen, und freuen uns darauf, einerseits dieses Wachstum auf unsere neue Kanzlei in Asien auszuweiten und andererseits gemeinsam unsere regionale Präsenz zu vertiefen", erklärten Brandt und Chan.

Die wichtigsten Spezialgebiete der Kanzlei umfassen: Beilegung von Wirtschaftsstreitigkeiten im Inland und auf internationaler Ebene sowie internationales Schiedswesen; Praktiken, Fusionen und Übernahmen von inländischer und ausländischer Seite in China; Bauwesen; Projekte und Projektfinanzierung; Energie und Versorgung; Bankwesen/Handel und Finanzwirtschaft; Private Equity, Public Equity und Wertpapiere; Technologie, Medien und Telekommunikation sowie Luft-/Frachtverkehr. Ausserdem verfügt die Kanzlei sowohl über mandarin- als auch kantonesischsprachige Anwälte, die sich auf zahlreiche Fachgebiete mit besonderer Ausrichtung auf China spezialisiert haben, darunter Einzelhandel, Produktion, Rohstoffe, Bauwesen und Infrastruktur, alternative Energien, Immobilien, Investmentfonds und Private Equity.

Informationen über SNR Denton

SNR Denton ist eine kundenorientierte internationale Anwaltskanzlei, die Qualität und Wert bietet. Wir betreuen Klienten in wichtigen Geschäfts- und Finanzzentren von 49 Standorten in 33 Ländern aus - durch Büros, angeschlossene Kanzleien und besondere Allianzen in den USA, Grossbritannien, Europa, dem Nahen Osten, Russland und den GUS-Staaten, im Asien-Pazifik-Raum und Afrika. Damit sind wir einer der Top 25 Anbieter von Rechtsdienstleistungen durch Anwälte und Rechtsexperten weltweit. SNR Denton schliesst sich den sich ergänzenden Spitzenkanzleien seiner Gründungsunternehmen -Sonnenschein Nath & Rosenthal LLP und Denton Wilde Sapte LLP - an und bietet Unternehmen, Behörden und institutionellen Klienten hervorragenden Service und einen disziplinierten Fokus, um den sich wandelnden Bedürfnissen in acht wichtigen Industriezweigen gerecht zu werden: Energie, Transport und Infrastruktur; Finanzinstitutionen und Fonds; Behörden; Gesundheitswesen und Biowissenschaften; Versicherungswesen; Produktion; Immobilien, Einzelhandel und Hotels sowie Technologie, Medien und Telekommunikation. Weitere Informationen und rechtliche Hinweise finden Sie auf http://www.snrdenton.com.

Ansprechpartner Presse:

Elyse Blazey: +1-212-398-7643, elyse.blazey @ snrdenton.com

Rückfragen & Kontakt:

