Neujahrskonzert 2011 erscheint in Rekordzeit!

Die Vorbestellungen erreichen bereits Platinstatus!

Wien (OTS) - Durch den sensationellen Erfolg des diesjährigen Neujahrskonzertes unter der Leitung von Franz Welser-Möst, war der Erfolgsdruck besonders groß, DAS Musikereignis des Jahres so schnell wie möglich als CD und DVD verfügbar zu machen. Auslieferung an die Händler erfolgt bereits am 05.01. Durch den "Drei-Königs-Feiertag" ab 07.01. im Handel. Und der mediale Erfolg des Konzertes setzt sich hier fort: die Vorbestellungen erreichen mehr als Platinstatus für Österreich! Und wer es nicht erwarten kann und über iTunes verfügt, kann sich die Musik schon seit 03.01. auf sein iPod oder Handy laden.

Das erste große TV-Ereignis eines jeden Jahres: Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker - in diesem Jahr unter der Leitung von Franz Welser-Möst

Seit Jahrzehnten präsentieren die Wiener Philharmoniker ihrem Publikum zum Jahreswechsel ein heiteres und zugleich besinnliches Programm aus dem reichen Repertoire der Strauß-Dynastie und deren Zeitgenossen. Diese Neujahrskonzerte erfreuen sich nicht nur im Musikvereinssaal in Wien großer Beliebtheit, sondern genießen durch die weltweite Fernsehübertragung, die mittlerweile über 70 Länder erreicht, ein hohes Maß an Bekanntheit und Popularität im In- und Ausland. Heute sind es Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die von dieser teils unbeschwerten, teils tiefsinnigen Musik berührt werden und dadurch Freude und Optimismus für ein neues Jahr schöpfen.

Es ist der Wunsch der Philharmoniker, nicht nur musikalisch wertvolle Interpretationen der Meisterwerke dieses Genres anzubieten, sondern auch darüber hinaus als musikalische Botschafter Österreichs allen Menschen einen Gruß im Geiste von Hoffnung, Freundschaft und Frieden zu übermitteln.

