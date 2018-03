HOFER: 150 Lehrlinge gesucht!

Die Hofer Lehrlingsoffensive 2011 läuft wieder voll an. Beim Lehrlings-Infotag am 22. Jänner 2011 um 14 Uhr können Interessierte Hofer hautnah kennen lernen.

Sattledt (OTS) - Österreichs führender Diskonter HOFER schafft auch in diesem Jahr wieder neue Arbeitsplätze. Hatten schon in den vergangenen Jahren immer zahlreiche Lehrlinge ihre Ausbildung bei HOFER begonnen, so werden im Herbst 2011 wieder rund 150 junge Nachwuchskräfte aufgenommen. Welche Möglichkeiten ein Lehrplatz bei Österreichs führendem Diskonter bietet, können interessierte Jugendliche und ihre Eltern nun in 68 der 424 Hofer-Filialen hautnah erleben: Am 22. Jänner 2011 findet zum 5. Mal der bekannte Lehrlings-Infotag statt. Die teilnehmenden Filialen sind unter www.hoferlehrling.at abrufbar.

Bereits seit 5 Jahren bietet Hofer Interessierten die Chance, sich hautnah über die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann oder zur Einzelhandelskauffrau im Rahmen des Lehrlings-Infotages zu informieren. Jugendliche und deren Eltern können am 22. Jänner um 14 Uhr bei Hofer hinter die Kulissen der Arbeitswelt blicken und sich umfassend über die Ausbildung informieren. Welche Filialen am Lehrlings-Infotag besucht werden können, kann in den jeweiligen Zweigniederlassungen telefonisch erfragt werden. Infos finden sich auch im Internet auf www.hoferlehrling.at.

Karriere mit Lehre - bei Hofer kein leeres Versprechen

Hofer-Lehrlinge sind vom ersten Tag an vollwertige Mitarbeiter und tragen Verantwortung. Auch der Verdienst ist bei HOFER überdurchschnittlich: Lehrlinge bekommen bereits im ersten Lehrjahr 660 Euro, im zweiten 880 Euro und im dritten 1.210 Euro. Zudem sind auch die Karriereperspektiven bei HOFER ausgezeichnet. Bereits am Ende der Lehre übernehmen engagierte und motivierte AbsolventInnen Führungsaufgaben als Tagesvertretung oder Filialleiter-Stellvertreter. Friedhelm Dold und Dr. Günther Helm, Generaldirektoren der HOFER KG: "Wir wollen unseren Lehrlingen eine echte Perspektive geben. Engagierten jungen Mitarbeitern stehen in unserem Unternehmen alle Türen nach oben offen."

Mit Hilfe des HOFER-Nachwuchsförderungsprogramms ist die eigenständige Leitung einer Filiale in kürzester Zeit ein erreichbares Karriere-Ziel. Zur Entwicklung der Führungsqualitäten sind Schulungen in sozialer Kompetenz und persönlichem Auftreten ein wichtiger Teil der umfassenden Berufsausbildung. Im Zentrum des HOFER-Ausbildungskonzeptes steht jedoch das Training-on-the-job. Nur durch eine praxisnahe Ausbildung ist gewährleistet, dass die AbsolventInnen einer Lehre bei Hofer zu den Besten in der gesamten Branche zählen. Die erfolgreiche Teilnahme von Hofer-Lehrlingen an Landeswettbewerben in ganz Österreich in den letzten Jahren ist dafür der beste Beweis. Außerdem ist Hofer nicht nur einer der größten Lehrlingsausbildner in Österreich, sondern seit 2009 auch ein "staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb".

Krisensichere Jobs beim Branchenführer

Neben einer Top-Ausbildung überzeugt bei HOFER auch die Job-Garantie: Wer erfolgreich seine Lehre bei Hofer absolviert hat, wird vom Unternehmen übernommen. Über 80 Prozent der AbsolventInnen, die seit Beginn der Lehrlingsausbildung bei Hofer ihre Lehre abgeschlossen haben, sind noch heute bei Hofer beschäftigt. Dieser außerordentlich hohe Wert spricht für eine hochgradige Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter. Auch die Identifikation mit dem Unternehmen ist beträchtlich. Die Mitarbeiter profitieren nicht nur von einem guten Arbeitsklima und der hohen Eigenverantwortung, die Jobs bei Österreichs größtem Lebensmitteldiskonter sind auch krisensicher. "Wir sind ein Unternehmen mit einer klaren Unternehmensstrategie und über 50 Jahren erfolgreicher Geschichte. Dabei sind unsere Werte Ehrlichkeit, Transparenz und Offenheit gegenüber unseren Kunden, Zulieferern und ganz besonders unseren Mitarbeitern zentrale Faktoren für unseren Unternehmenserfolg. Wir freuen uns auf 150 neue engagierte Lehrlinge, die für unser Unternehmen eine Bereicherung sein werden.", schließen die beiden Generaldirektoren.

Weitere Informationen unter www.hoferlehrling.at

