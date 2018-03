Benefizlesung für die Kindernothilfe Österreich Dirk Stermann: Sechs Österreicher unter den ersten Fünf

Ich hatte keine Meinung zu den Österreichern. Aber womit ich nicht

gerechnet hatte: Jeder Österreicher hatte eine Meinung zu den

Deutschen.



War es wirklich klug, als Rheinländer in ein Land zu ziehen, das

heute noch von Cordoba schwärmt? Dirk Stermanns Wiener Werdegegang

ist ein wahrer Radetzkymarsch. Er begegnet Robert, dem

Universalkommentator, der keinen deutschen Kaffee mag, und Hartmut,

dem präpotenten Piefke, der so gerne ein Qualtinger wäre. Er taumelt

durch Altbauten aus der k.u.k.-Zeit, in deren Treppenhäusern man

selbst von toten Hunden noch gebissen wird, und liefert ein

skurriles Panoptikum von Österreich und seinen Einwohnern fulminant

wie eine Mozartoper.



Dirk Stermann, langjähriger Pate der Kindernothilfe Österreich,

liest zugunsten von Kindern in Asien, Afrika und Lateinamerika aus

seinem neuen Buch.



Für den Abend werden eine Mindestspende von 10 Euro sowie eine

Anmeldung unter 01 513 93 30 oder info @ kindernothilfe.at herzlich

erbeten.



Nähere Informationen: www.kindernothilfe.at



Datum: 10.1.2011, um 19:00 Uhr



Ort:

Hauptbücherei am Gürtel

Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Wien





Rückfragen & Kontakt:

info @ kindernothilfe.at