Neustart der Internet-Fahrzeugbörse meinauto.at mit Online-Finanzierungs-Service

Als einzige Fahrzeugbörse Österreichs bietet meinauto.at Onlinefinanzierungen über die Santander Consumer Bank

Wien (OTS) - Die österreichische Fahrzeugbörse meinauto.at startet neu durch. Als einziger Anbieter in Österreich bietet meinauto.at dabei für praktisch alle Angebote an Gebrauchtwagen, Vorführwagen, Neuwagen und Motorrädern eine jeweils passende Online-Finanzierungsmöglichkeit für Händlerinserate und auch zu privaten Verkäufen an. Damit wird es noch einfacher, sich sein Wunschfahrzeug leisten zu können. Und für Verkäufer steht damit ohne Zusatzaufwand eine weitere kostenlose, verkaufsfördernde Funktion zur Verfügung.

Im Mittelpunkt des Relaunches stand die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, so findet man nun noch schneller die gewünschten Fahrzeuge über die Kategorien "Top-Marken" und "Top-Fahrzeugtypen", kann einfach mehrere Fahrzeuge vergleichen und Inserate auf einer Merkliste speichern. Auch ein persönlicher Suchagent steht zur Verfügung, der über E-Mail automatisch auf neue Angebote zu den gewünschten Suchkriterien hinweist.

Die Nutzung von meinauto.at ist nach dem Neustart immer noch völlig kostenlos: Sowohl Privatpersonen als auch Kfz-Händler können gratis inserieren. Ausserdem können Händler ebenso ohne Kosten Ihr Auto des Tages prominent bewerben.

Die Website meinauto.at wird von der Santander Consumer Bank betrieben, die in Österreich seit vielen Jahren als unabhängiger Autofinanzierer tätig ist. Die Banco Santander ist eine der größten Bankengruppen der Welt - mit mehr als 90 Millionen Kunden und 13.000 Niederlassungen weltweit.

