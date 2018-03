Österreichs erste Luftfahrt- und Flugsportmesse im Rahmen des Grazer Messe-Vierers!

Wien (OTS) - Am 8. und 9. Jänner 2011 geht am Grazer Messegelände die noch nie dagewesene Messekombination FERIEN + VITAL + HEIRAT + AIR in Szene. Auf allen 4 Messen werden sich insgesamt mehr als 250 Aussteller auf einer Fläche von 20.000 m2 präsentieren. Neu und spektakulär ist die AIR als erste Luftfahrtmesse Österreichs, eine Leistungsschau für alle Flugsportfreunde, u.a. mit dem Red Bull Helikopter "Bell Cobra" oder dem "Black Hawk" des Österreichischen Bundesheeres.

Auf der größten FERIEN-Messe Süd-Österreichs finden die Besucher auf einer Fläche von 6.750 m2 alles, was sie zu den Themen Traumurlaub, aktive Freizeitgestaltung oder einzigartige Abenteuer suchen. Von der Information bis zur Buchung für Wander- oder Kinderurlaube in Österreich, Thermenerlebnisse in den Nachbarländern, Top-Campingplätze rund ums Mittelmeer, Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren oder für den Traumurlaub auf einer karibischen Insel. Top-Messeangebote von mehr als 100 Ausstellern, informative Vorträge von Reiseexperten und stimmungsvolle Bühnenshows machen den Messebesuch zum besonderen Erlebnis. Ein 30-Euro-Reisegutschein mit jedem Ticket und täglich tolle Urlaubspreise warten auf die Besucher. Wir wünschen wunderbare Ferien!

Die VITAL widmet sich konzentriert den Themenschwerpunkten Gesundheit, Ernährung, Schönheit, Fitness und Wohlbefinden und bietet "Spitzenmedizin zum Angreifen". Die Besucher können im Stundentakt hochkarätig besetzten Vorträgen von Top-Ärzten und Spitzenmedizinern lauschen, sich von rund 70 fachlich kompetenten Ausstellern beraten lassen und die zahlreichen Gesundheits-Checks nutzen. Erstmals wartet auch ein umfangreiches Angebot zu den Themen Gesundheit, Wellness und Kosmetik auf das Messepublikum.

Die HEIRAT ist die größte Hochzeitsmesse im Süden Österreichs und somit ein absolutes Muss für alle, für die Heiraten ein Thema ist. Holen Sie sich bei rund 70 Top-Ausstellern Informationen, Beratung und Angebote für den schönsten Tag im Leben und treffen Sie auf Hochzeitsausstatter, Hochzeitsbands, Fotografen, Floristen, Hochzeits-Locations und Hotelbetriebe, Juweliere, Anbieter von Hochzeitsreisen sowie Tischdekor u.v.a.m. Die beliebten und bezaubernden Hochzeits-Modenschauen des Art & Fashion-Teams finden täglich viermal statt (Samstag und Sonntag jeweils um 11:00, 12:30, 14:00 und 15:30 Uhr). Bei Gratis-Workshops der steirischen Tanzschulen im Tanzcafé im Obergeschoß der Halle A kann man eine kesse Sohle aufs Parkett legen, und zwar täglich um 13:30 und 15:00 Uhr.

Die AIR feiert Premiere auf der Messe Graz: Erstmalig findet die Messe für Luftfahrt und Flugsport am Grazer Messegelände statt. Die Stadthalle Graz ist dem "Traum vom Fliegen" gewidmet - vor Ort mit dabei sind mehr als ein Dutzend Fluggeräte. Highlights: Der Red Bull Helikopter "Bell Cobra", der "Black Hawk" des Österreichischen Bundesheeres, die "Nacht der Ballone", Modellbau-Gustostückerln, ein vielseitiges Vortragsprogramm u.v.m. Fasten your seat belts!

Info-Block

Öffnungszeiten:

Samstag, 8. Jänner, 10 - 18 Uhr

(Freigelände bis 21 Uhr: "Nacht der Ballone")

Sonntag, 9. Jänner, 10 - 17 Uhr

Eintritt:

Erwachsene: Euro 6,-- / ermäßigt: Euro 4,--

Abendeintritt:

Samstag ab 16 Uhr: Euro 2,--

Mehr Infos: www.messegraz.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Christof Strimitzer

Leitung Marketing und Kommunikation

Messe Congress Graz

Mob: +43 664 8088 2219

christof.strimitzer @ mcg.at

www.mcg.at