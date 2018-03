Pressekonferenz ASKÖ und PVÖ

Wien (OTS) - Die ASKÖ (Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich) und der PVÖ (Pensionistenverband Österreichs) besiegelten 2010 ihre verstärkte Kooperation. Zu einer gemeinsamen Pressekonferenz laden wir Sie herzlich am Donnerstag, den 13. Jänner 2011 in das Café-Brasserie-Bar Palmenhaus.

Pressekonferenz: ASKÖ und PVÖ

Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 13.01.2011, 10 Uhr

Ort: Café-Brasserie-Bar Palmenhaus, Burggarten 1, 1010 Wien

Thema: Kooperation ASKÖ und PVÖ

Ihre Gesprächspartner sind: Abg.z.NR Dr. Peter Wittmann (Präsident der ASKÖ und der Österreichischen Bundes-Sportorganisation), Karl Blecha (Präsident des Pensionistenverband Österreichs), Abg.z.NR a.D. Anton Leikam (Präsident der ASKÖ Kärnten), Ursula Mortinger (PVÖ-Bundessportreferentin).

Im Anschluss möchten wir Sie auf einen kleinen Imbiss einladen.

Wir bitten um Ihre Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 12.01.2011 unter presse @ askoe.at oder telefonisch unter +43 1 869 32 45 - 10

Rückfragen & Kontakt:

ASKÖ Generalsekretariat

Mag. Karin Windisch

Tel.: 01/8693245-10

presse @ askoe.at