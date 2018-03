Jahrhundert-Roman im neuen sprachlichen Gewand

Felder-Archiv präsentiert Neuübersetzung von Tolstois "Anna Karenina"

Bregenz (OTS/VLK) - Auf Einladung des Franz-Michael-Felder-Archivs präsentiert Rosemarie Tietze ihre Neuübersetzung von Lew Tolstois berühmtem Roman "Anna Karenina" am Donnerstag, 13. Jänner ab 20.00 Uhr im Theater am Kornmarkt in Bregenz. Der Eintritt ist frei.

Lew Tolstoi (1828-1910) hat mit "Anna Karenina" einen der berühmtesten Romane aller Zeiten geschaffen. Thomas Mann sprach vom "größten Gesellschaftsroman der Weltliteratur". Das 1877/78 erstmals veröffentlichte Werk ist nicht zuletzt durch Verfilmungen, u.a. mit Greta Garbo, weltweit bekannt. Die tragische Ehebruchsgeschichte der jungen, schönen Anna Karenina, die sich in den Offizier Wronski verliebt und schließlich vor den Zug wirft, ist zugleich eine romanhafte Kulturgeschichte Rußlands in einer Übergangsepoche.

Rosemarie Tietzes Übersetzung ist die erste vollständig kommentierte Ausgabe und gibt Tolstois Sprache ein modernes, frisches Gewand. "Ein Glücksfall", hieß es dazu in DIE ZEIT.

Rosemarie Tietze, geboren 1944, lebt in München. Sie ist Initiatorin des Deutschen Übersetzerfonds, übersetzt und präsentiert russische Literatur (Andrej Bitow, Vladimir Nabbokov, Boris Pasternak). Auszeichnungen: U.a. Johann-Heinrich-Voß-Preis, Paul-Celan-Preis.

