Radio 88.6 Erotik Talk mit Pandora Reithermann und Song Contest Finalisten!

Wien (OTS) - Nach dem fulminanten Start mit dem ersten Erotiktalk

im Dezember steht am 6. Jänner nun die 2. Runde ins Haus. Live aus dem Funpalast - Wiens einziger 6* Sauna talkt Radio 88.6 Erotik Expertin Pandora Reithermann im Musikspecial, live ab 23.00 Uhr, mit zwei Hoffnungsträgern der heimischen Musikbranche, die beide mit ihren Bands zum Song Contest nach Düsseldorf wollen. Wir erwarten:

Christina "Chrissi" Klug, der brünette, wilde Teil der Band Luttenberger*Klug und Roman Gegory, Frontmann der Kult-Combo "Alkbottle", Schauspieler und Fußballer aus Leidenschaft.

Die Themen dieser Sendung:

- Guter, erdiger Spaß: Sind Prolos besser im Bett? Nein, wir sprechen hier nicht über das Klichée "Dumm Fickt gut", sondern über die wahren Werte der Arbeiterklasse. Feinripp, Flinserl, Bier und schnelle Autos - was ist dran am an wilden Mann?

- Sexy Soundtrack oder doch Sound-Dreck: Wir reden über die perfekte Playlist für jede Spielart der körperlichen Liebe. Manson oder Monrose, Sinatra oder Sexpistols: Welche Musik paßt zu welcher Situation - was sind No-Gos, was die viel zitierten "Schenkel-Spreitzer?

Zur Moderatorin/Autorin Pandora Reithermann alias Janina Lebiszczcak:

Janina Lebiszczcak ist Society-Redakteurin der Zeitschrift News und arbeitete zuvor in der Redaktion des Männermagazins WIENER. Dort entstand ihre Kolumne "Pandoras Box", die sie bis zum Erscheinen dieses Buches unter dem Pseudonym Pandora Reithermann schrieb.Die Kolumne "Pandoras Box"rad von Janina Lebiszczak ist Kult und liefert regelmäßig deftigen Gesprächsstoff vom Wiener Society-Parkett. In ihrem ersten Buch bringt die Gesellschaftsjournalistin ein humorvolles Best Of der amourösen Abenteuer ihres Alter Egos: Mal zart, mal hart - mit feiner Feder fordert sie auf, sich den eigenen Sehnsüchten und Abgründen zu stellen und das Leben aus vollem Herzen zu genießen: Ein Plädoyer für die freie Liebe.

