Combe Incorporated kündigt den Verkauf von drei Produktgruppen an

White Plains, New York (ots/PRNewswire) - Combe

Incorporated ("Combe") hat heute den Verkaufsabschluss deren Husten/Erkältungs-, Hautpflege- und Fusspflege-Unternehmen angekündigt.

Die Husten/Erkältungs- und Hautpflege-Unternehmen -einschliesslich der Marken Cepacol(R), Lanacane(R), Scalpicin(R), LiceMD(R), und Hemoal(R)- wurden an Reckitt Benckiser Inc. verkauft.

Das Fusspflege-Unternehmen, bestehend aus der Odor-Eaters(R) Marke, wurde an Blistex Inc. verkauft.

"Wir sind sehr stolz auf unsere abgelegenen Unternehmen und wir freuen uns über die Zukunft dieser Marken. Zudem ermöglichen diese Abgaben den unternehmensweiten Fokuszuwachs unserer grössten, globalen Marken," erklärt Christopher B. Combe, der Vorsitzender und CEO. "Unsere einbehaltenen Marken haben feste Wachstumsmöglichkeiten auf der ganzen Welt, die unterstützt werden durch einen positiven demographischen Wechsel, unsere Führungspositionen in diesen Kategorien, und eine Pipeline der Innovation und der neuen, möglicherweise bahnrechenden Produkte."

In Verbindung mit diesen Transaktionen diente Morgan Stanley & Co. Incorporated als Finanzberater von Combe und Sullivan & Cromwell LLP als Rechtsberater.

Informationen zu Combe Incorporated

Combe ist ein Hersteller von Gesundsheits- und Körperpflegeprodukten, einschliesslich der Just For Men(R) Haarfarbeprodukte, der Vagisil(R) Pflegeprodukte für Frauen, der Sea-Bond(R) Zahnersatzprodukte, und der Brylcreem(R), Aqua Velva(R) und Lectric Shave(R) Pflegeprodukte für Männer. Combe wurde 1949 gegründet und ist ein multinationales Privatunternehmen mit internationalem Hauptsitz in White Plains, New York.

Informationen zu Reckitt Benckiser Inc.

Reckitt Benckiser Inc. ist eine in New Jersey ansässige Filiale der Reckitt Benckiser Group plc, ein Weltmarktführer im Haushaltsreinigen und der Gesundsheits- und Körperpflege.

Informationen zu Blistex Inc.

Blistex Inc. ist ein privater Hersteller und Vermarkter von Produkten für Lippenpflege und Konsumentengesundheitspflege mit Sitz in Oak Brook, Illinois.

