Sven Schikarsky wird neuer Produktvorstand von L'TUR

Baden-Baden (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs - Sven Schikarsky steigt am 1. April 2011 als neuer Produktvorstand bei Europas Marktführer für Last Minute-Reisen ein. Der 36-jährige Diplom-Betriebswirt folgt auf Oliver Kluth, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat, weil es ihn zurück nach Mallorca zieht. Sven Schikarsky ist seit 2007 Managing Director Head of Product and Purchase bei Luxair. Zuvor zeichnete er als Account Manager für den Bereich "Kundenbindungsprogramme Touristik" bei der Bertelsmann-Tochter Arvato verantwortlich. Schikarsky hat die Touristik als Reiseverkehrskaufmann von der Pike auf bei DERTOUR gelernt, wo er nach seiner Ausbildung als Produktmanager für Italien und später für Spanien tätig war. L'TUR-Chef Markus Orth: "Wir freuen uns, mit Sven Schikarsky einen ausgewiesenen Experten im Bereich des Einkaufs und des Destinationsmanagements gefunden zu haben, der gleichzeitig auch hohe Kompetenz in Bezug auf neue touristische Produktionsmethoden und

