Lkw-Kettenpflicht auf sechs Straßen

Fahrbahnen sind heute überwiegend salznass bis matschig

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Montag, 3. Jänner, sind die Fahrbahnen der Salzstrecken der Bundes- und Landesstraßen in Niederösterreich überwiegend salznass oder matschig, in höheren Lagen des Alpenvorlandes und des Waldviertels gibt es Schneefahrbahnen und Schneematsch. Bei den Splittstrecken handelt es sich im Waldviertel, Mostviertel und Industrieviertel überwiegend um gestreute Schneefahrbahnen, im Weinviertel gibt es abschnittsweise auch trockene Fahrbahnen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht besteht heute für Fahrzeuge ab einem Gewicht von 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Ochsattel und das Gscheid, der L 5217 zwischen Kirchberg an der Pielach und Lilienfeld, der B 20 über den Annaberg und den Josefsberg, der B 23 über den Lahnsattel und der B 71 über den Zellerrain. Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen müssen auf der L 5303 von Hürm bis Schlatzendorf Schneeketten anlegen. Der Grenzübergang in die Slowakei auf der L 3016 bei Angern an der March ist wegen Hochwassers geschlossen.

Die Temperaturen beliefen sich heute Früh zwischen - 7 Grad in Pöggstall bzw. Spitz und + 1 Grad in Atzenbrugg oder Bruck an der Leitha. Abschnittsweise kann es heute zu leichten Schneeverwehungen im Raum Mank, Amstetten, Waidhofen an der Ybbs, Pöggstall, Spitz, Raabs an der Thaya und Zwettl kommen. Zum Teil kann es heute auch zu Bodennebel kommen, im Raum Pöggstall und Spitz liegen die Sichtweiten um die 50 Meter.

Die aktuellen Neuschneemengen belaufen sich im Waldviertel auf bis zu sieben Zentimeter, im Weinviertel auf bis zu drei Zentimeter, im Mostviertel und Waidhofen an der Ybbs auf bis zu 15 Zentimeter und im Industrieviertel auf bis zu fünf Zentimeter.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

